晤夏寶龍 李稱獲鼓勵力推經濟

指習激勵做更多民生工作

李家超表示，夏寶龍肯定特區工作並予以鼓勵，亦樂見港府及公務員團結起來，並表現出有作為及敢於擔當的施政風格，同時發揮團隊精神，為市民做實事。李又引述夏稱，樂見香港社會團結謀求經濟發展，政府和社會各界更積極主動融入國家發展大局。李家超感謝夏寶龍的肯定，承諾每方面施政都會想得更清楚，推出更多好政策。

國家主席習近平前日在人大會議散會離場時，特意稍停下來指向李家超，並說了些話。李說，習近平的說話代表關心及鼓勵，激勵他更努力不懈，為香港經濟發展及民生做更多工作，讓香港成為更美好家園，並令一國兩制的方針豐盛地實踐。

全國人大代表、民建聯議員陳仲尼估計，習近平是肯定現屆政府過去8個月成績，陳稱可見港府已加快推動政策。他認為，國家與香港未來主調都是經濟發展，港府在金融、創科、教育、航空發展可加強與大灣區合作及開拓海外市場，舉例可招攬以色列等地創科人才到本港及大灣區的大學任教。

全國政協、自由黨主席邵家輝認為，港府在經濟發展已推出不同政策，包括積極搶人才、企業，為市民所得見到的，但提醒當務之急是解決人手不足問題，稱通關後更嚴峻，冀港府盡快處理「有生意、無人做」的問題。