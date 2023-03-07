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港聞
2023年3月7日星期二
港聞二
李：無力確保公眾活動合法 不應辦 主辦者須負法律責任 陳皓桓質疑責任不合比例
晤夏寶龍 李稱獲鼓勵力推經濟
夏寶龍指國安風險仍在 囑港居安思危做好預案
FT：人代須棄外國護照 有人持BNO沒法連任
涉助碎屍疑犯水路逃澳門 遊艇公司職員提堂保釋
誤撞玻璃建築 4個月196鳥死傷 9屬保育物種 觀鳥會倡立法採鳥類友善建築
展真實廉潔度「說好故事」 廉署建國際學院
四級火地盤壞水泵 消防發危險通知書促修
醫局設檢討委會 查儀器設施保養
官員指違法後「法律上信戴 政治響警號」 區：中聯辦譴責後 盡力解散初選
稱戴知分歧 採「積極運用否決」迎合各人
北角車禍的士機件無問題 疑八旬司機誤踩油門 運署：檢討司機體檢 或收緊
議員轟綠表買居屋漏洞 房局：檢討收緊機制
理大外衝突 9人認罪6人否認 黃子悅認暴動 放棄保釋
向保安撒粉案 3中大生否認非法集結 保安記錄被截者動機「抗議無自由出入」
涉泄投訴資料招生意 醫委委員否認公職失當
長者用健康App 「護士視像」減就醫抑鬱 遠程監察慢性病者 理大研究團隊：助公共醫療紓壓
聯國委會促「檢討」國安法 港府批內容失實強烈不滿
新一屆扶貧會商精準扶貧 有委員冀續公布貧窮報告
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【Emily】有歷史建築 龍虎山環境教育中心周五起閉館
【Emily】高才通收逾1.4萬申請 已批逾9600份
【Emily】副局去港大經管學院 介紹港金融業機遇
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【明報專訊】（請看附圖）
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