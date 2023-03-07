新一屆扶貧會商精準扶貧 有委員冀續公布貧窮報告

主持會議的政務司長陳國基昨表示，本屆政府秉持精準扶貧策略，把資源投放到最需要幫助的人身上，並表示期待與扶貧會委員緊密合作，研究、識別及支援精準扶貧的目標群組。政務司長辦公室發稿稱，扶貧會委員表示支持政、商、民拓展跨界別協作，並逐步推出其他精準扶貧項目，也同意雙管齊下，針對不同目標群組需要，以發揮預期扶貧和脫貧效果。

官員解釋貧窮線局限 諮詢委員意見

政府早前表明過往貧窮線以住戶收入作量度貧窮的單一指標，沒考慮住戶持有的資產及負債，沒涵蓋非現金福利轉移等，長遠削弱貧窮線監察真實貧窮情况的功能。據悉，官員昨在會上有解釋貧窮線局限和弊端，並諮詢委員意見。

扶貧會委員、社區組織協會副主任施麗珊認為應保留貧窮線，指貧窮線仍有其用處，但可以研究需否增加數條貧窮線，例如非恒常現金政策介入後，以助更細緻分析數據，深化扶貧措施。她關注政府會否繼續公布貧窮報告，指過往貧窮報告有詳盡分析和資料，有助政府制訂扶貧政策，對於服務基層的團體亦有用，希望政府維持公布貧窮報告，期望報告會有更多貧窮分析的面向。