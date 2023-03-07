港聞

港聞二

聯國委會促「檢討」國安法 港府批內容失實強烈不滿

【明報專訊】聯合國經濟、社會及文化權利委員會（CESCR）完成審議香港履行相關國際公約的情况，昨發表結論性意見。委員會關注到《港區國安法》對公民社會等多方面影響，促請港府配合中方一同檢討（review）國安法，確保本港司法獨立，及保障組織工會權利及學術自由。委員會又稱，國安熱線影響公民社會、工會、教師等工作及表達自由，建議當局廢除國安熱線。

北京：拒不實建議 國安法對一國兩制必要

港府昨晚11時59分發表超過5600多字的新聞稿，批評委員會在港府解釋後，仍作出失實、偏頗和誤導的內容，「甚而將審議工作政治化」，對此表示強烈不滿及堅決反對。中國政府代表回應時，表明拒絕部分涉港、涉疆及涉藏的不符事實建議，強調港區國安法對一國兩制是必要之舉，是「對《基本法》有關制度的補充和完善」。

今次是國安法2020年生效後，再有聯合國人權機制的專家要求重新檢視國安法。不過，相對去年人權事務委員會要求港府廢除國安法及停止執法，今次委員會措辭則是促請（urge）港府檢討國安法及本地法例。

委員會對國安法實施提出多方面關注，尤其關注2019年反修例案件拘押及審訊程序被指缺乏透明度，委員會促請香港確保面對被捕、拘押及審訊的公民社會參與者、記者及律師的程序正義，包括享有獨立及有效的法律代表。委員會也關注本港組織工會權利被指受阻，促請港府檢討國安法、《職工會條例》及《公安條例》，保障組織工會權利。

相關字詞﹕反修例事件 聯合國經濟社會及文化權利委員會 國安法

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