長者用健康App 「護士視像」減就醫抑鬱 遠程監察慢性病者 理大研究團隊：助公共醫療紓壓

團隊於2020至2022年間，在香港路德會社會服務處5間長者服務中心，招募221名60歲以上、患有至少一種慢性病的長者，將他們分3組，其中一組不使用App作對照，另兩組參加者使用「mHealth」，並每日上傳維生指數，由註冊護士遠程監察健康情况。使用App的其中一組增加護士介入，3個月內共8次與長者視像對話，評估其健康情况，訂立健康目標。

長者指數異常 護士即收警示

若使用者輸入的維生指數異常，護士的手機程式會發警告通知，讓護士適時協助。

醫療服務用量減逾七成

研究結果顯示，3個月後，使用「mHealth」並有醫護人員互動跟進的長者，整體醫療服務使用情况較對照組減76.9%，未經安排的門診次數亦跌72%；抑鬱指數下降14.7%，收縮血壓及疼痛指數分別下降近兩成及四成。6個月後，使用App的長者整體醫療使用服務情况較對照組仍減逾七成。

理大護理學院助理教授王鈞正稱，「mHealth」針對患慢性病長者，是全港首個有護士介入的健康管理App，研究結果反映結合護士和數碼科技的健康管理方案，有助紓緩公共醫療服務的需求壓力。

「姑娘來電感開心」

余婆婆糖尿病好轉

余婆婆對該App頗滿意，「姑娘打電話畀我，我好開心」，她記得護士對其飲食作息等方面的叮囑，例如少吃粥、不要嗜睡、多運動等。她使用該App後，糖尿病情確有好轉，覆診時醫生無加藥，她希望「mHealth」未來繼續有護士介入的功能。

王鈞正稱，計劃約3個月後開展新一輪規模較大研究，繼續與民間組織合作，冀招募500至1000名參加者，並考慮加入人工智能功能，使內容更貼合長者需求和喜好，減輕護士工作量；若研究順利，期望「mHealth」兩年後正式上線。