港聞

港聞二

涉泄投訴資料招生意 醫委委員否認公職失當

【明報專訊】身兼事務律師的醫委會前業外委員劉慧兒，涉嫌在職期間披露病人投訴資料及詳情，唆使對方聘用她向一名醫生申索，並要求逾58萬元律師費。劉否認一項藉公職作出不當行為罪，案件昨於暫代區域法院的荃灣法院開審。控方指出，被告向事主稱自己也代表兩名同樣受該醫生影響的病人索償，若事主的個案也由她經手，勝訴機會高。

本職律師 稱同代另兩人告涉案醫生

被告劉慧兒（64歲）所涉案發日期介乎2017年4月至2018年1月之間。雙方同意案情指出，被告2012年1月至2018年1月被委任為醫委會業外委員，會出席初步偵訊委員會會議，與其他委員一同審視有關投訴的文件。此外，被告亦任職於方氏律師事務所。社區組織協會會協助醫療個案受害人尋找義務法律意見，被告偶爾與社協合作。

控方開案陳辭稱，醫委會2015年6月接獲病人李守義投訴耳鼻喉專科醫生黃漢威替他施手術的方式不恰當，令他術後出現空鼻症候群而長期失眠。2017年4月，投訴提交至會方會議上，被告因而取得李的聯絡方式，被告稱自己正代表其他病人向黃醫生採取民事訴訟，申請避席。

藉社協接觸申索人 收逾58萬律師費

被告其後將李的聯絡方式轉交社協幹事彭鴻昌，提到「另一個會議即將進行」，最終彭接觸李，而李同意與二人會面。被告承認她不方便直接聯繫對方，又游說李聘用她，李考慮後同意由被告代表於民事申索中行事。律師行的發票顯示，被告收取的律師費逾58萬元，時薪約4000元。被告在警誡下保持緘默。審訊明續。

【案件編號：DCCC 515/21】

相關字詞﹕區域法院 律師 藉公職作出不當行為 初級偵訊 醫委會

上 / 下一篇新聞

李：無力確保公眾活動合法 不應辦 主辦者須負法律責任 陳皓桓質疑責任不合比例
李：無力確保公眾活動合法 不應辦 主辦者須負法律責任 陳皓桓質疑責任不合比例
晤夏寶龍 李稱獲鼓勵力推經濟
晤夏寶龍 李稱獲鼓勵力推經濟
夏寶龍指國安風險仍在 囑港居安思危做好預案
夏寶龍指國安風險仍在 囑港居安思危做好預案
FT：人代須棄外國護照 有人持BNO沒法連任
FT：人代須棄外國護照 有人持BNO沒法連任
涉助碎屍疑犯水路逃澳門 遊艇公司職員提堂保釋
涉助碎屍疑犯水路逃澳門 遊艇公司職員提堂保釋
誤撞玻璃建築 4個月196鳥死傷 9屬保育物種 觀鳥會倡立法採鳥類友善建築
誤撞玻璃建築 4個月196鳥死傷 9屬保育物種 觀鳥會倡立法採鳥類友善建築
展真實廉潔度「說好故事」 廉署建國際學院
展真實廉潔度「說好故事」 廉署建國際學院
四級火地盤壞水泵 消防發危險通知書促修
四級火地盤壞水泵 消防發危險通知書促修
醫局設檢討委會 查儀器設施保養
醫局設檢討委會 查儀器設施保養
官員指違法後「法律上信戴 政治響警號」 區：中聯辦譴責後 盡力解散初選
官員指違法後「法律上信戴 政治響警號」 區：中聯辦譴責後 盡力解散初選
稱戴知分歧 採「積極運用否決」迎合各人
稱戴知分歧 採「積極運用否決」迎合各人
北角車禍的士機件無問題 疑八旬司機誤踩油門 運署：檢討司機體檢 或收緊
北角車禍的士機件無問題 疑八旬司機誤踩油門 運署：檢討司機體檢 或收緊
議員轟綠表買居屋漏洞 房局：檢討收緊機制
議員轟綠表買居屋漏洞 房局：檢討收緊機制
理大外衝突 9人認罪6人否認 黃子悅認暴動 放棄保釋
理大外衝突 9人認罪6人否認 黃子悅認暴動 放棄保釋
向保安撒粉案 3中大生否認非法集結 保安記錄被截者動機「抗議無自由出入」
向保安撒粉案 3中大生否認非法集結 保安記錄被截者動機「抗議無自由出入」
長者用健康App 「護士視像」減就醫抑鬱 遠程監察慢性病者 理大研究團隊：助公共醫療紓壓
長者用健康App 「護士視像」減就醫抑鬱 遠程監察慢性病者 理大研究團隊：助公共醫療紓壓
聯國委會促「檢討」國安法 港府批內容失實強烈不滿
聯國委會促「檢討」國安法 港府批內容失實強烈不滿
新一屆扶貧會商精準扶貧 有委員冀續公布貧窮報告
新一屆扶貧會商精準扶貧 有委員冀續公布貧窮報告
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】免為酒樓街坊添麻煩 變陣只擺兩圍 民主黨小圍春茗
【Emily】免為酒樓街坊添麻煩 變陣只擺兩圍 民主黨小圍春茗
【Emily】一人一鍋 人代酒店閉環打邊爐
【Emily】一人一鍋 人代酒店閉環打邊爐
【Emily】九巴31轉車站全投運 有App留意優惠
【Emily】九巴31轉車站全投運 有App留意優惠
【Emily】有歷史建築 龍虎山環境教育中心周五起閉館
【Emily】有歷史建築 龍虎山環境教育中心周五起閉館
【Emily】高才通收逾1.4萬申請 已批逾9600份
【Emily】高才通收逾1.4萬申請 已批逾9600份
【Emily】副局去港大經管學院 介紹港金融業機遇
【Emily】副局去港大經管學院 介紹港金融業機遇