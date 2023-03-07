向保安撒粉案 3中大生否認非法集結 保安記錄被截者動機「抗議無自由出入」

【明報專訊】2021年1月11日中大開課日，約10名穿黑衣者在大學站外呼籲學生入校園時不必出示學生證，其後推跌鐵欄及向保安員撒生粉。4名中大生被捕，被控一項參與非法集結罪，其中一男早前認罪，包括中大學生會前會長區倬僖在內3人不認罪，昨在沙田裁判法院受審。中大保安供稱，當日曾查問一名被截停的男學生為何犯案，對方回答動機後，他在紙上記錄「抗議中大學生冇自由出入」。
保安稱黑衣人推欄掃雜物 截停時遭撒粉
昨日受審被告為區倬僖（23歲）、梁溢希（23歲）及梁顥維（26歲）；另一被告曹德熙（22歲）早前認罪囚6周。
報稱受襲的時任中大保安陳國章供稱，當日他在大學站A出口的保安檢測站當值。約中午12時許，陳看見有4至5名黑衣人從巴士總站迎面衝過來，他們邊跑邊叫喊「唔使show（展示）證，直接入嚟得㗎喇」。他們推開保安站的鐵欄，掃走枱面上雜物，又試圖搶去一張高身鐵櫈不果，其後向未圓湖方向逃跑。
陳續稱，他追截時捉住其中一人背囊，前方黑衣人見狀掉頭向他頭部撒白粉。陳感到「乸眼」鬆手，看到有黑衣人逃跑途中轉身向他舉中指。事後陳送院治療，診斷為「輕微眼紅」。
傷者同事未能認出一被告
案發時同任職中大保安的劉永信供稱，他從通訊機得知事件後，與同事駕巡邏車到場，途中遇上黑衣人並截停其中一男。其後有一自稱導師男子向劉表示想與該黑衣男單獨交談。劉要求對方出示證件後，即時用紙筆記下該人名為「梁顥維」，另記下被截停男子名為「曹德熙」及其犯案動機。劉在庭上未能認出梁顥維，錯把一名席上法律人員當成被告。