港聞

港聞二

向保安撒粉案 3中大生否認非法集結 保安記錄被截者動機「抗議無自由出入」

【明報專訊】2021年1月11日中大開課日，約10名穿黑衣者在大學站外呼籲學生入校園時不必出示學生證，其後推跌鐵欄及向保安員撒生粉。4名中大生被捕，被控一項參與非法集結罪，其中一男早前認罪，包括中大學生會前會長區倬僖在內3人不認罪，昨在沙田裁判法院受審。中大保安供稱，當日曾查問一名被截停的男學生為何犯案，對方回答動機後，他在紙上記錄「抗議中大學生冇自由出入」。

保安稱黑衣人推欄掃雜物 截停時遭撒粉

昨日受審被告為區倬僖（23歲）、梁溢希（23歲）及梁顥維（26歲）；另一被告曹德熙（22歲）早前認罪囚6周。

報稱受襲的時任中大保安陳國章供稱，當日他在大學站A出口的保安檢測站當值。約中午12時許，陳看見有4至5名黑衣人從巴士總站迎面衝過來，他們邊跑邊叫喊「唔使show（展示）證，直接入嚟得㗎喇」。他們推開保安站的鐵欄，掃走枱面上雜物，又試圖搶去一張高身鐵櫈不果，其後向未圓湖方向逃跑。

陳續稱，他追截時捉住其中一人背囊，前方黑衣人見狀掉頭向他頭部撒白粉。陳感到「乸眼」鬆手，看到有黑衣人逃跑途中轉身向他舉中指。事後陳送院治療，診斷為「輕微眼紅」。

傷者同事未能認出一被告

案發時同任職中大保安的劉永信供稱，他從通訊機得知事件後，與同事駕巡邏車到場，途中遇上黑衣人並截停其中一男。其後有一自稱導師男子向劉表示想與該黑衣男單獨交談。劉要求對方出示證件後，即時用紙筆記下該人名為「梁顥維」，另記下被截停男子名為「曹德熙」及其犯案動機。劉在庭上未能認出梁顥維，錯把一名席上法律人員當成被告。

【案件編號：STCC 748/22】

相關字詞﹕沙田裁判法院 區倬僖 開課日 香港中文大學 非法集結罪

上 / 下一篇新聞

李：無力確保公眾活動合法 不應辦 主辦者須負法律責任 陳皓桓質疑責任不合比例
李：無力確保公眾活動合法 不應辦 主辦者須負法律責任 陳皓桓質疑責任不合比例
晤夏寶龍 李稱獲鼓勵力推經濟
晤夏寶龍 李稱獲鼓勵力推經濟
夏寶龍指國安風險仍在 囑港居安思危做好預案
夏寶龍指國安風險仍在 囑港居安思危做好預案
FT：人代須棄外國護照 有人持BNO沒法連任
FT：人代須棄外國護照 有人持BNO沒法連任
涉助碎屍疑犯水路逃澳門 遊艇公司職員提堂保釋
涉助碎屍疑犯水路逃澳門 遊艇公司職員提堂保釋
誤撞玻璃建築 4個月196鳥死傷 9屬保育物種 觀鳥會倡立法採鳥類友善建築
誤撞玻璃建築 4個月196鳥死傷 9屬保育物種 觀鳥會倡立法採鳥類友善建築
展真實廉潔度「說好故事」 廉署建國際學院
展真實廉潔度「說好故事」 廉署建國際學院
四級火地盤壞水泵 消防發危險通知書促修
四級火地盤壞水泵 消防發危險通知書促修
醫局設檢討委會 查儀器設施保養
醫局設檢討委會 查儀器設施保養
官員指違法後「法律上信戴 政治響警號」 區：中聯辦譴責後 盡力解散初選
官員指違法後「法律上信戴 政治響警號」 區：中聯辦譴責後 盡力解散初選
稱戴知分歧 採「積極運用否決」迎合各人
稱戴知分歧 採「積極運用否決」迎合各人
北角車禍的士機件無問題 疑八旬司機誤踩油門 運署：檢討司機體檢 或收緊
北角車禍的士機件無問題 疑八旬司機誤踩油門 運署：檢討司機體檢 或收緊
議員轟綠表買居屋漏洞 房局：檢討收緊機制
議員轟綠表買居屋漏洞 房局：檢討收緊機制
理大外衝突 9人認罪6人否認 黃子悅認暴動 放棄保釋
理大外衝突 9人認罪6人否認 黃子悅認暴動 放棄保釋
涉泄投訴資料招生意 醫委委員否認公職失當
涉泄投訴資料招生意 醫委委員否認公職失當
長者用健康App 「護士視像」減就醫抑鬱 遠程監察慢性病者 理大研究團隊：助公共醫療紓壓
長者用健康App 「護士視像」減就醫抑鬱 遠程監察慢性病者 理大研究團隊：助公共醫療紓壓
聯國委會促「檢討」國安法 港府批內容失實強烈不滿
聯國委會促「檢討」國安法 港府批內容失實強烈不滿
新一屆扶貧會商精準扶貧 有委員冀續公布貧窮報告
新一屆扶貧會商精準扶貧 有委員冀續公布貧窮報告
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】免為酒樓街坊添麻煩 變陣只擺兩圍 民主黨小圍春茗
【Emily】免為酒樓街坊添麻煩 變陣只擺兩圍 民主黨小圍春茗
【Emily】一人一鍋 人代酒店閉環打邊爐
【Emily】一人一鍋 人代酒店閉環打邊爐
【Emily】九巴31轉車站全投運 有App留意優惠
【Emily】九巴31轉車站全投運 有App留意優惠
【Emily】有歷史建築 龍虎山環境教育中心周五起閉館
【Emily】有歷史建築 龍虎山環境教育中心周五起閉館
【Emily】高才通收逾1.4萬申請 已批逾9600份
【Emily】高才通收逾1.4萬申請 已批逾9600份
【Emily】副局去港大經管學院 介紹港金融業機遇
【Emily】副局去港大經管學院 介紹港金融業機遇