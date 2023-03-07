向保安撒粉案 3中大生否認非法集結 保安記錄被截者動機「抗議無自由出入」

保安稱黑衣人推欄掃雜物 截停時遭撒粉

昨日受審被告為區倬僖（23歲）、梁溢希（23歲）及梁顥維（26歲）；另一被告曹德熙（22歲）早前認罪囚6周。

報稱受襲的時任中大保安陳國章供稱，當日他在大學站A出口的保安檢測站當值。約中午12時許，陳看見有4至5名黑衣人從巴士總站迎面衝過來，他們邊跑邊叫喊「唔使show（展示）證，直接入嚟得㗎喇」。他們推開保安站的鐵欄，掃走枱面上雜物，又試圖搶去一張高身鐵櫈不果，其後向未圓湖方向逃跑。

陳續稱，他追截時捉住其中一人背囊，前方黑衣人見狀掉頭向他頭部撒白粉。陳感到「乸眼」鬆手，看到有黑衣人逃跑途中轉身向他舉中指。事後陳送院治療，診斷為「輕微眼紅」。

傷者同事未能認出一被告

案發時同任職中大保安的劉永信供稱，他從通訊機得知事件後，與同事駕巡邏車到場，途中遇上黑衣人並截停其中一男。其後有一自稱導師男子向劉表示想與該黑衣男單獨交談。劉要求對方出示證件後，即時用紙筆記下該人名為「梁顥維」，另記下被截停男子名為「曹德熙」及其犯案動機。劉在庭上未能認出梁顥維，錯把一名席上法律人員當成被告。

【案件編號：STCC 748/22】