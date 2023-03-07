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理大外衝突 9人認罪6人否認 黃子悅認暴動 放棄保釋

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理大期間，大批市民在理大外聲援校內示威者，包括前學民思潮發言人黃子悅在內15人被捕。案件昨在區域法院開審，包括黃子悅在內共9人承認一項暴動罪，另外6人不認罪受審。由於其中一名女被告於前日透過其代表律師表示擬認罪，控方稱需時修訂相關案情，法官聽取眾被告答辯後將案件押後至今日審理。黃子悅主動放棄擔保，與另外兩名男被告還押。明報記者

開庭前與親友相擁拍照

昨日開庭前，黃子悅與多名親友提早逾一小時到達灣仔區域法院門外，現場氣氛輕鬆，黃一時蹲下擺姿勢讓親友拍照，一時與親友相擁及拍照留念；最後黃與親友揮手，步入法院大樓。

認罪被告為翁芷茵、周耀天、鍾永祥、蘇浩然、孫嘉豪、曾紹鵬、黃康瑜、黃子悅及王汶珊。9人承認約於2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間彌敦道一帶連同其他人參與暴動。

蘇浩然另否認約於同日在油麻地彌敦道525至543號或附近公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。控方稱，待蘇承認案情後，將申請上述罪行存檔法庭。

其餘不承認暴動的被告為鍾曜禧、羅澤琛、吳仲賢、鄧建歡、甄姓男生及李子聰。

控方不反對大部分被告繼續保釋，僅反對蘇浩然的擔保，而蘇沒有保釋申請，黃子悅及孫嘉豪則主動放棄擔保，法官下令3人還押懲教看管，其餘被告續准保釋。

【案件編號：DCCC 736/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 黃子悅 油麻地 理大救援戰 反修例事件

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