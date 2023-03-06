高拔陞率團赴英招攬醫科生 消息：可即場取錄

醫管局全職醫生最新流失率（截至去年12月）收窄至7.7%，護士則擴至11%。盧寵茂昨日出席一個活動後稱，英國較多年輕港人醫科生，不少英國醫學院也屬港府認可醫學資格，有信心招聘年輕醫生回流。

擬藉當地港人組織辦聚會接觸

翻查資料，立法會2021年修例允許指定院校畢業的非本地培訓醫生，來港工作5年後免試「特別註冊」，政府至今認可75個醫學資格，其中19個涉英國院校，包括牛津及劍橋大學等。

據悉，醫管局正擬定訪英行程，除了高拔陞，總行政經理（醫療職系）關慧敏等將隨行，料不會「逐家逐戶」往各院校招募，擬透過與當地港人醫科生組織舉辦聚會接觸準醫生。

被問到醫管局對海外醫科生的吸引力，盧寵茂稱，醫管局有措施改善工作環境，又稱愈多人才加入，愈能減低流失率，有助改善工作環境和紓緩員工壓力，政府有信心打破惡性循環，變為良性互動。

升學顧問指英美亦缺人 未聞回流

海外升學顧問、創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯指出，未見過到海外讀醫的港人回流個案，因英美等地本身缺乏醫護人才，港生很易在當地找工作。她認為現時醫科生多一個出路是好事，但預料他們不會一心只考慮返港。英識教育合伙人陳思銘稱，英國不少醫學院設有基礎課程（foundation），港生報讀後可銜接至醫科，相信「特別註冊」制度對有意在港執業的港生有吸引力。

林哲玄認同招醫科生 信成效漸現

立法會醫衛界議員林哲玄稱，「特別註冊」對現已在海外執業或實習的醫生吸引不大，認同要從醫科生入手招募，相信成效會慢慢浮現。他稱，英國醫學院有設就業展覽，認為醫管局可恆常派員參與，主動接觸更多醫科生。

明報記者