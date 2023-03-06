半生公共知識分子路盡 彼邦「保住團火」 葉健民移英續學術路：一代人做一代的事

明報記者 鄭啟智

近年研究香港殖民歷史的葉健民本月離港，到英國布里斯托大學歷史系任職。《港區國安法》實施後多名學者受壓離港，葉健民在赴英前接受專訪，不下一次強調自己不是非走不可，沒有壓力也無人提醒，離開源於政治與社會環境改變太快，蠶食他的意志，年近60歲的他盼善用在學術界僅餘的10年活力。「我留下來要自我適應調整，我會否很快繼續消磨剩下那團火、那動力？我覺得會……我餘下的精力，值得我找另一個環境燃燒，好過我在這裏消磨。」

議政．政府怕「麻煩學者」

公共討論難再掀

葉健民一直拒絕安於留在象牙塔，架着眼鏡、留有一抹鬍子、膚色略顯黝黑的臉孔，公眾並不陌生，回歸後曾任中策組非全職顧問，創立智庫「新力量網絡」，也曾為民主思路一員，評論文章散見不同媒體。以往能影響社會的渠道，他慨嘆今天全部「此路不通」，推動他離開另闢出路。

體制之內，他直言公共知識分子的空間今非昔比，2019年後不曾與政府溝通，也不相信會再獲政府邀請加入諮詢架構，「除非我決心走入建制，但我沒打算做這步」。他認為，學者要接受結論先行的溝通模式，政府內部亦有聲音質疑他這類學者既麻煩也不可靠，在「安全系數」考慮下，能過關的學者寥寥可數。「不是學者是否願意，是政府是否願意重開這道門，讓較敢言的學者與他們作公共政策討論。」走出體制，他認為公民社會瓦解已然，民間智庫不容於香港，過去一年社會氛圍甚至令他選擇擱筆。「不是純粹驚的問題，而是還有什麼好講？還有什麼角度可引起討論呢？或者我覺得其實都無人會討論。」

在香港生活半生，面對這些事會覺得落差大嗎？葉健民承認，社會倒退速度之快屬始料不到，習以為常的媒體和人會突然消失。他憶述2021年接受「眾新聞」訪問後，對方數日後便停運，亦曾獲邀參與港台《學人串社科》，還未錄影，節目突然腰斬。「我未天真到覺得國安法通過後還可以繼續，只是說我們仍可以做些事，令倒退慢一點，還能保持一些事物。但社會改變的速度，比我想像中快。」

教學．曾因國安法銷毁研究

指學界「膠着狀態」

時針撥回1998年，葉健民在牛津大學畢業後，回港加入城大政政系，一教便是四分之一世紀。學系去年合併並更名為公共及國際事務學系，新大門裝上密碼鎖，學生想找老師要預約，葉健民半開笑道猶如見訓導主任。門面不同，折射大學在變。見證民主女神像與民主牆成為歷史、學生會遷出校園、教職員工會解散，在城大度過整個教學生涯，他直斥城大近年完全缺乏人文精神，校園氣氛彷彿一片死寂，叫他難以接受。

迄今不曾面對政治壓力，葉健民自言尚算幸運，教學上堅持談雨傘與反修例運動，也容許學生以港獨在香港的前景為題撰寫論文。然而，國安法下多少也受到影響，他2019年曾獲創新辦（已停運）資助，研究反修例青年對於在社運使用暴力的看法，國安法生效後為保障受訪者安全，他向政府提交報告後已全面銷毁研究和訪談紀錄，原本打算將研究投稿至學術期刊，亦只能束之高閣。葉健民分析，雖然近年學術界面對的壓力日益增加，惟未見明顯打壓，處於一種微妙的「膠着狀態」，例如教資會研究資助局曾被建制報章批評成員太多外國學者，至今無大規模改組，各間大學校長亦非全由內地人接班，認為政府暫時或不想過分收緊學術自由。

由九七前加入「匯點」，2010年走入中聯辦討論政改，到參與民主思路冀建立一套溫和論述，葉健民向來主張對話，被視為溫和派。如今決意離開，葉自言公共知識分子與學者的身分均是生命中的重要部分，前者「空間是不存在」；至於後者，縱然本港學術圈在硬件和資源上仍享優勢，代價要適應社會變化、難免自我審查，留下來的人需深思「能否啃得下」。

政治．稱幾代人錯判

民主派今「活一天贏一天」

回歸前後，葉健民曾相信香港政治環境會逐步開放，他說中國邁向市場經濟需向香港取經，社會以為「一國兩制」下，兩制長遠融合必然是採用香港的一套，即使共產黨的價值觀與港人大有不同，中央也會以經濟優先，不會殺雞取卵。25年後回望，他形容是集體幾代人的錯判。「現在看來我們有些幼稚，去到某些時刻，經濟考慮在中央眼中不是最重要。這點我相信所有人都是錯判，包括英國。」

中央2020年出手訂立國安法，本港政治格局改寫。長期研究香港政治，葉健民相信民主派當下只能考慮如何體面地解散，「（民主派）已完成歷史任務，我覺得已無愧於港人」。他指出，中央是否真心希望民主派進入議會仍是未知之數，有可能只想他們報名參選，突顯已擺平民主派。「是否你來就放你入閘？沒有人知道。」即使能當選，葉健民認為區區一兩席已無作用和影響力，「中央不僅想你坐在這裏，是想你坐在這裏配合她」，既不能支撐政黨生存，在公民社會也難以發揮昔日角色，結局只有令支持者失望。參選之路走不遠，有意見認為民主派可參考七八十年代轉為壓力團體，葉健民指當年背景是政治環境逐步開放，今天政府對異見的開放程度、公民社會和傳媒生態等不可同日而語，形容民主派只是「捱得一刻得一刻，生存多一天贏一天」。

展望．指普選觀念香港內地有鴻溝改變「以10年為單位」

儘管往日爭取的成果恍成泡影，葉健民不認為做過的種種行動沒意義。「一代人只能做一代的事，在那個時空，只能靠那時的認知，判斷代價和成效是怎樣。」可有徒勞無功之感？葉健民說從來不因政府拒聽意見而沮喪，未來也會再嘗試，但感慨多年來建立的基礎原來可以很脆弱，例如提到與其他學者成立推動香港研究的「香港學會」，帶點自嘲說最大成就是時至今日仍然生存。他說，多年政論或帶出部分市民心聲，「但結論為本，可能真的沒有（成果）」。

由1980年代參與港大學生會，到九七後執起教鞭，葉健民與很多香港人同樣有個民主夢，但感慨港人與中央心目中對普選定義的差異仍然很大。「要拉近香港與內地社會對民主普選的觀念上的鴻溝，我不覺得我這代人會看到。」他分析認為，這鴻溝不僅受中共領導班子影響，內地社會亦一直質疑西方利用香港打擊中國崛起，隨着中國與西方角力加劇，近年內地更敵視西方，令雙方對民主的矛盾更難解開。普選遙遙無期，他寄語要等待和預備改變的時機，就如2010年成功通過政改，然而何時到來無人知曉，畢竟改變中國「不是以年為單位，是以10年為單位」。