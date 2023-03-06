梁振英告誹謗 鍾劍華撤文付10萬和解

身在北京的梁振英昨在facebook發文稱，近日鍾劍華通過律師表示，願公開聲明指文章引述的時間和人物等基本事實有誤，有可能令讀者誤解梁本人為黑社會成員或和黑社會有關係，並聲明將涉事文章撤回；又稱其代表律師確認已收到和解金及訟費賠償。

鍾劍華2018年在社交平台發文〈五年前的這件事與梁振英的紅線論〉，提及2012年梁振英當選特首後不久發生「小桃園飯局」事件；文中又提到2013年梁以特首身分到天水圍出席諮詢會，場外發生疑涉「江湖人士」毆打示威者事件，文章被「立場」轉載。鍾昨在啟事中承認，小桃園飯局發生時間在梁當選特首前而非當選後；又承認文章未有提及2013年天水圍事件後，特區政府曾數次聲明反對暴力。