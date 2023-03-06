梁振英告誹謗 鍾劍華撤文付10萬和解

【明報專訊】理大應用社會科學系前助理教授鍾劍華（圖）2018年發表文章，內文提及前特首梁振英及「小桃園飯局」等，文章被「立場新聞」轉載，梁振英及後入稟高院控告鍾和「立場」誹謗，案件原排期今年8月開審，鍾劍華昨於facebook上載「澄清啟事」，表示將涉事文章撤回，「保證不會以任何方式於任何平台再次發表與2012年2月之小桃園飯局及2013年8月之天水圍暴力事件有關之論點」，並會向梁振英支付10萬元和解金。啟事續稱，梁振英接受澄清，經雙方同意，該民事訴訟已撤銷。
身在北京的梁振英昨在facebook發文稱，近日鍾劍華通過律師表示，願公開聲明指文章引述的時間和人物等基本事實有誤，有可能令讀者誤解梁本人為黑社會成員或和黑社會有關係，並聲明將涉事文章撤回；又稱其代表律師確認已收到和解金及訟費賠償。
鍾劍華2018年在社交平台發文〈五年前的這件事與梁振英的紅線論〉，提及2012年梁振英當選特首後不久發生「小桃園飯局」事件；文中又提到2013年梁以特首身分到天水圍出席諮詢會，場外發生疑涉「江湖人士」毆打示威者事件，文章被「立場」轉載。鍾昨在啟事中承認，小桃園飯局發生時間在梁當選特首前而非當選後；又承認文章未有提及2013年天水圍事件後，特區政府曾數次聲明反對暴力。