女性少因經痛求診 醫生：或隱疾信號

調查於上月14至27日進行，透過網上問卷訪問555名12歲或以上女性，結果顯示，85.4%受訪者曾有經痛經驗；50.8%表示經痛影響日常生活或工作；52.7%會以睡覺處理經痛問題，其次為食止痛藥及喝熱飲，21.7%不會理會經痛症狀；49.7%受訪者無定期做婦科檢查。

婦產科醫生蔡柏霖指出，經痛分原發性經痛及繼發性經痛，後者可由子宮肌瘤、子宮腺肌瘤或子宮內膜異位等婦科疾病引起，如不及早治療和定期覆診，日後或會導致不孕和卵巢早衰等問題。蔡柏霖提醒，若經痛問題嚴重，應立即向專科醫生求診，婦女亦應定期做婦科檢查，「早發現早治理」。

立法會議員林琳分享自身經歷，指以往因抱「有經痛都很正常」觀念而無關注問題，直至因疼痛難忍求診，才發現自己有約10多厘米的朱古力瘤（或稱子宮內膜異位症），需做手術切除。

議員倡健康中心增服務

為基層婦女定期檢查

民建聯婦女事務委員會主席葛珮帆亦說，曾因工作忙而一直未理會經血量多，直到有次暈倒才發現患有子宮肌瘤，要做兩次微創手術。葛建議政府加強推廣婦女健康教育，例如透過健康講座及地區活動等，提高婦女對婦科疾病知識；婦女健康中心和健康院亦應增加婦科、痛症及更年期等檢查服務，為基層婦女定期檢查。