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九成半婦女少運動 未達世衛標準

【明報專訊】3．8國際婦女節前夕，本港多個團體昨日發布與婦女相關調查，其中香港基督教女青年會（下稱「女青」）一項有關婦女運動習慣及健康意識的調查發現，九成半受訪婦女的運動時間不足，未達世衛體能活動量的建議標準，逾四成受訪者稱因需照顧子女或家人而無暇運動。

女青去年12月至今年2月問卷訪問1128名介乎25至59歲的婦女，了解運動習慣。世衛建議年滿18歲者每周做至少150分鐘中等強度帶氧運動，例如快步行和踏單車，又或至少75分鐘劇烈強度帶氧運動，例如緩步跑和游泳。不過調查發現，分別有96%和95%受訪者未達上述兩項標準。

77%受訪者認為自己體能活動量不足夠。至於不運動原因，56.2%表示工作忙碌，41.7%表示需照顧子女或家人而無時間，「懶得運動」的有34.3%，有26%則稱因缺乏同伴。另外，44%受訪婦女稱有患病，部分是長期病患。

女青倡推政策增彈性上班誘因

女青部門主管（女青運動）阮秀盈表示，女性因應家庭崗位及照顧者身分，往往有強烈責任感先照顧好家人，不自覺忽略自己。她建議可在家庭活動注入運動元素，如相約親友運動兼聯誼，若要長時間在家照顧家人，亦可參與線上健體課程。阮亦呼籲政府向「家庭友善僱主」提供更多誘因推動婦女健康生活與工作平衡，例如安排彈性上班時間，讓婦女有空間運動。

另外，勞聯婦女事務委員會及勞聯智康協會昨日公布香港託兒服務與婦女就業情况調查結果，調查訪問736名年滿18歲、育有就讀幼稚園或小學子女的婦女，一半是全職家庭主婦，結果發現96%受訪全職家庭主婦因照顧子女無法就業，91%主婦稱若有足夠託兒服務及課餘託管支援，願意投入勞動市場。

相關字詞﹕健康 運動 婦女 婦女節

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