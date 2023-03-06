劏房戶參觀簡屋4偏遠選址 稱缺配套不考慮入住

【明報專訊】政府提出在8個選址興建「簡約公屋」，目標未來5年興建3萬個單位以填補短期公營房屋供應不足的缺口，部分選址因偏遠備受質疑。關注基層住屋聯席（下稱聯席）昨日邀請逾百名來自全港各區的劏房居民，到訪4個分別位於屯門、上水及元朗的選址，並引述隨團居民意見稱，該些選址缺乏交通民生配套，不便上班上學和求醫，明言不會考慮入住。聯席促請政府從基層角度考慮，回應其住屋需求。
聯席昨日舉行的簡約公屋選址探索團，到訪屯門第3A區、屯門第54區、元朗攸壆路及上水蓮塘尾4幅用地，邀請來自中西區、南區、油尖旺、深水埗、葵涌及屯門過百名劏房居民察看，由本土研究社成員同行講解。
聯席整合並引述隨團劏房居民意見表示，簡約公屋選址與附近區域均難找工作，亦缺交通配套，考慮到來回工作地點的車程，暫不考慮入住。聯席續稱，有劏房居民認為居所與街市、商場、學校、診所等民生配套的可接受車程為10分鐘、步程為20分鐘內，敦促政府增加更多配套較完善的市區選址，讓公帑用得其所。
「可用30年瓦杯」作喻
何永賢：簡屋可視社會投資
房屋局長何永賢昨日出席港台《舊日的足跡》，引用南昌街過渡房屋拆卸後、將在大埔船灣黃魚灘原座安置的例子，以水杯比喻，稱日後以組裝合成建築技術（MiC）興建的簡約公屋有重用價值，「最近有一個項目做了示範，在南昌街有一個過渡房屋，可以由一處移動到另一處，可能再移動兩三次，如果你保養得好的時候，不是一隻飲完一次就丟的紙杯，是一隻瓦杯、用足30年都可以」。何又重申，簡約公屋有助改善基層住宿，稱兒童在不適切居所居住，學習和成長會受影響，簡約公屋可視作社會投資，以助培育未來人才。