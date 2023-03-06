劏房戶參觀簡屋4偏遠選址 稱缺配套不考慮入住

聯席昨日舉行的簡約公屋選址探索團，到訪屯門第3A區、屯門第54區、元朗攸壆路及上水蓮塘尾4幅用地，邀請來自中西區、南區、油尖旺、深水埗、葵涌及屯門過百名劏房居民察看，由本土研究社成員同行講解。

聯席整合並引述隨團劏房居民意見表示，簡約公屋選址與附近區域均難找工作，亦缺交通配套，考慮到來回工作地點的車程，暫不考慮入住。聯席續稱，有劏房居民認為居所與街市、商場、學校、診所等民生配套的可接受車程為10分鐘、步程為20分鐘內，敦促政府增加更多配套較完善的市區選址，讓公帑用得其所。

「可用30年瓦杯」作喻

何永賢：簡屋可視社會投資

房屋局長何永賢昨日出席港台《舊日的足跡》，引用南昌街過渡房屋拆卸後、將在大埔船灣黃魚灘原座安置的例子，以水杯比喻，稱日後以組裝合成建築技術（MiC）興建的簡約公屋有重用價值，「最近有一個項目做了示範，在南昌街有一個過渡房屋，可以由一處移動到另一處，可能再移動兩三次，如果你保養得好的時候，不是一隻飲完一次就丟的紙杯，是一隻瓦杯、用足30年都可以」。何又重申，簡約公屋有助改善基層住宿，稱兒童在不適切居所居住，學習和成長會受影響，簡約公屋可視作社會投資，以助培育未來人才。