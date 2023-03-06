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涉4宗猜猜我是誰騙24萬 兩男被捕

【明報專訊】機智事主報案助警方拘捕「猜猜我是誰」電話騙徒。66歲男子上周五（3日）早上約9時接獲來電，對方訛稱為其兒子，因涉及案件被捕而急需「保釋金」。事主及後證實親屬安全，遂報警求助。

六旬漢警覺揭發 兩男稱代收騙款酬1000

東區警區刑事情報組聯同柴灣分區特遣隊隨即展開部署。兩名男子在同日下午於事主柴灣寓所附近準備收「保釋金」時，埋伏探員即上前拘捕該兩名分別21歲、23歲男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，兩人分別報稱運輸工人及廚師，聲稱為他人收款後可獲1000元報酬。行動中，警方在兩人身上檢獲兩部涉案手機及小量現金。東區警區重案組跟進案件，不排除有更多人被捕。被捕兩名男子暫控合共一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件今早在東區裁判法院提堂。

東區警區署理刑事總督察陳詩慧表示，經深入調查後，被捕兩名男子與發生於上周四及五（2至3日）的另外3宗「猜猜我是誰」電話騙案有關。3名分別71歲、82歲及92歲長者，同樣接獲訛稱為其兒子的騙徒來電，因涉案被捕而急需「保釋金」，3事主不虞有詐，遂將3.8萬元至13.5萬元現金交予他人，合共損失約23.8萬元，事主及後聯絡親屬始揭發受騙，並報警求助。

警方提醒，市民如果接獲不明來電指親友涉刑事案急需保釋金，可先聯絡親屬核實，或與身邊家人、朋友商量。如對不明來電有懷疑，可致電999求助，或致電18222防騙易熱線查詢。

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