港聞

港聞二

指行業老化 業界倡年輕人掌車隊

【明報專訊】香港汽車會會長李耀培表示，如落斜時腳掣失靈，先要保持鎮定，轉低波、拉手掣減慢車速，並可將車輛輕壓路壆及防撞欄，盡量利用摩擦將車煞停。另外，要響號提醒途人及其他駕駛者，司機乘客均需再確定扣好安全帶。「好多時司機唔識運用呢啲原理」，緊急下未必及時反應。李稱現難推測原因，但不排除機件失靈或司機身體狀况肇禍。他認為宜建立健康申報制度，免費或資助職業司機定期身體檢查，「睇下有冇白內障、色盲、近視、糖尿病、心臟病及隱疾等」。

汽車會籲設健康申報 免費資助體檢

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，近年長期病患及隱疾均年輕化，難靠年齡判斷司機身體狀况。吳續稱，因缺乏發展空間年輕人不願入行，司機漸變「老化」；建議將的士車隊化，「畀佢哋（年輕人）做車隊管理人，甚至當門生意去做」，「有乜發生，應該搵所屬車隊經理，盡快安排維修」。

根據法例，70歲或以上司機須向運輸署提交由註冊醫生簽發的「體格檢驗證明書」，以延續1或3年駕駛執照車牌。運輸署統計，2021年涉及70歲以上司機的意外共949宗，的士佔418宗，佔逾四成。截至去年底，80歲或以上持的士駕駛執照共1673人，較2020年的1444人增約15.9%，其中80至89歲有1624人，90歲或以上則有49人。

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