的士衝燈撞人 84歲司機：壞腳掣 沿炮台山道落斜失控三傷兩危 目擊者：撞得好應

林世雄：正檢討司機體格證明機制

運輸及物流局長林世雄對車禍表示關注，並向傷者致以慰問。對於事件引發有關職業司機年齡的關注，林表示，政府一直關注司機健康情况。運輸署正檢討駕駛執照持有人的體格證明機制，在完成檢討後，諮詢相關持份者包括業界人士，以敲定檢討結果。

司機涉危駕致他人受傷被捕扣查

48歲姓Singh及59歲姓朱的女途人均頭部嚴重受傷昏迷，送院搶救後情况危殆，另一名被撞傷的48歲外籍女子，手部受傷清醒，43歲姓莊內地男乘客則腳部輕傷。84歲姓倪男司機報稱胸口痛，清醒送院治理後已出院。警方經調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害拘捕司機，帶署扣查。

逾10人過馬路 越3線不留煞車痕

現場為炮台山道落斜路段，路邊豎立1：8斜度路牌，提示低波行車。事發於昨午1時許，據網上行車紀錄片段顯示，10多名途人遵照行人綠燈橫過馬路，的士突然衝燈駛至，有途人走避不及被撞飛，車輛未有減速，橫越英皇道3條行車線及來回電車軌，猛撼交通燈柱及分隔鐵欄始停下，兩名重傷昏迷女子分別倒卧在的士左頭及右尾附近，另一女傷者則坐在黃色輔助線旁行人路，另有途人上前查看倒地傷者情况。

警方接報後臨時封鎖部分行車線蒐證，的士車頭呈V形嚴重損毁，路面沒有煞車痕，警員亦檢走的士車Cam。據了解，司機報稱落斜時腳掣失靈。車輛其後拖往汽車扣留中心檢驗，意外起因有待調查。附近大廈保安員張先生表示，當時坐在大堂內突然聽到一聲巨響，及後見的士撞倒紅綠燈，「兩個人瞓咗喺的士前面」，他形容「撞得好應」。