青山醫院石屎墜枕邊 事發逾3月醫局未公布

當時房有病人 料喉管滲漏肇禍

Instagram「HA no secrets」專頁前日（4日）上載事故後照片，可見一塊體積約半個枕頭大小的石屎擱於病牀枕邊，碎片散落牀上，一格假天花疑被擊落墜地。醫管局昨回覆確認事發於去年11月底，維修承辦商已於翌月初完成維修。至於為何未有公布事故，局方未有回應。

醫管局稱非常關注事件，接到該院報告後，已責成樓宇勘察顧問調查成因並提交報告，料因事發病房對上樓層曾出現喉管滲漏，致石屎鬆脫掉落。據悉事發時該院正做維修工程，報告認為與事故無關。該局並稱顧問公司已勘察該院及處理其他潛在風險，局方已陸續勘察其他公院結構，暫未發現類似風險。

醫局：顧問公司前年曾勘察樓宇

醫管局表示，涉事顧問公司曾於2021年底為青山醫院做樓宇勘察，無發現石屎結構異常，局方對勘察表現非常不滿，已將是次事件記錄在該公司表現報告，作為日後競投其他工程參考。據了解，整個新界西聯網醫院均由上述顧問公司承辦樓宇勘察，包括屯門、博愛、天水圍及小欖醫院。

醫衛局長盧寵茂於聯合醫院事故後，曾發聲明要求醫管局檢討信息公布流程。本報昨向醫衛局查詢對醫管局瞞報青山醫院事故有何評價，醫衛局稱病人和員工安全是政府和醫管局首要關注的事項，重申因應近日事件，醫衛局長早前已要求醫管局全面檢討醫院管理層處理類似事件機制，並盡快提交檢討報告及改善建議。

香港病人政策連線主席林志釉認為，現時公院安全質素儼如「冇王管」，醫管局有責任監管承辦商有否提供符合水平的服務，不能每次事故也卸責。他關注醫管局未能為醫護提供安全工作環境，有違作為僱主責任，局方高層亦未曾親自交代，「還說要去英國『搶人才』」。

立法會醫療衛生界議員林哲玄稱，醫管局接二連三「跌嘢」令人極度憂慮，然而單靠檢討或加強檢查難以改善，認為前線職員才最清楚病房風險，建議減省現時他們呈報風險的繁複程序，鼓勵上報文化。