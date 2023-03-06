現制申居屋無資產限制 初步調查：鄺球未必涉瞞報 消息：綠表制檢討否 房會將研究

明報記者 區慧盈

有立法會議員認為，事件揭示有少數人會濫用房屋資源，建議日後可要求綠表買家在購入居屋單位前，自行聲明及申報資產，並須承擔法律責任，以達阻嚇作用。

當年鼓勵交出公屋 毋須申報

本報綜合多方消息表示，綠表（公屋戶）買家屬免入息審查，政策目的是為鼓勵公屋住戶交出公屋，當時因憂慮若要求住戶申報資產才可購入居屋，會令計劃吸引力大減。消息又指出，綠表制度運作多年，亦恒之有效，加上改動將牽涉眾多人力物力，情况複雜，惟因應今次事件屬非常特別案例，加上引起社會轟動，房委會內部將參考社會各界意見，再作內部磋商及檢視，決定是否檢討綠表機制。據了解，儘管目前檢討方向尚未有明確定案，料房署人員將於今日舉行的立法會房屋事務委員會回應事件。

根據土地註冊處資料，鄺球於2019年10月已持有一個價值7280萬元的何文田加多利山物業，2020年以綠表資格、約218萬元購入葵涌居屋尚文苑一高層單位。以鄺球一案為例，坊間除質疑鄺球是否在合法情况下買入居屋外，另有質疑他有否違反公屋住戶的資格。

本報翻查資料，因房委會於2017年通過修訂公屋「富戶政策」，若住戶家庭入息超出限額5倍，或家庭總資產淨值超越現行公屋入息限額100倍，或不作出申報，便須遷離其公屋單位；若在港擁有住宅物業的公屋戶，不論其家庭入息或資產水平，均須遷離其公屋單位。

倡綠表買家須作聲明

梁文廣：檢討機制亦不應一刀切

然而，條例亦明文列出特定住戶將可獲豁免於上述政策，包括全部住戶為長者戶、正領取綜援或傷殘津貼等。換言之，若某人屬以上類別之一，即使資產超出規定，仍符合公屋租戶資格，毋須交出單位。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣指出，公屋資源緊張，事件反映或有個別的人濫用機制。他認為事件揭示綠表機制有漏洞，建議日後可要求綠表準買家在購買居屋或綠置居前，須自行作出具法律效力的聲明，申報自己有否物業，並由房委會視乎其資產情况決定其資格。惟他稱，即使要檢討機制亦不應一刀切，因部分「公屋富戶」即使有一定資產，但財力亦不足以買入私人單位。他認為，檢討這個位要「好小心，不能太鬆或太緊」，但強調若住戶已擁有豪宅，便不應再使用公營房屋資源。

房屋署回覆確認，現有公屋住戶以綠表資格申請居屋單位，並無入息、資產及物業擁有權的限制，這安排旨在鼓勵有能力置業的公屋住戶購買居屋，騰出其公屋單位，加快公屋單位流轉。至於會否檢視綠表機制，房署稱會持續檢視有關的安排。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676