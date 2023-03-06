社民連稱遭國安處警告 遊行即拘捕 女工會遊行昨取消 警：按實際情况採任何行動

本報就社民連事件查詢警方，警方回覆稱會按實際情况採取任何行動，依法處理。本報昨再度向女工協會總幹事胡美蓮查詢取消遊行情况，胡稱「遺憾取消行動，沒有進一步補充了」。

社民連昨在聲明中表示，「對參與合法遊行竟遭到國安警察恐嚇及阻撓深感憤怒」，指在壓力下只能缺席，但未料遊行「在壓力下取消」。聲明指，女工會雖無解釋取消遊行原因，但從警方最初批出不反對通知書，又突指有「暴力團伙」響應活動，到最後主辦者「主動」取消遊行，認為「事有蹺蹊」。聲明質疑《基本法》第27條賦予港人遊行、集會、示威的權利「慘成一紙空文」。

社民連稱警無答拉人據何法例

陳寶瑩接受本報查詢時表示，包括她在內4名成員在相若時間先後被警方接見，警方致電時表明是國安處警員，並有車接往警署，到達後警員即表明社民連不能參與有關遊行，但無提供理由。她說，當時問及參與後果，對方則稱「咁咪拉人囉」，但沒有回應會用哪條法例、遊行前或後拘捕。她稱曾強調社民連僅是參與者，不會遞信及發言，「佢咁都唔容許，我都冇辦法」。

陳寶瑩說，警方已對遊行發出不反對通知書，估計取消遊行是與「兩會」有關，因昨日「撞正兩會開幕」，質疑當局是否「洗太平地」，生怕有一絲一毫的亂子，「警方批出不反對通知書之前，應該有想過這個問題吧？」

葛珮帆：遊行非唯一手法

民建聯婦女事務委員會主席葛珮帆昨回應說，網上有「反中亂港」分子想利用是次遊行宣傳港獨，認為主辦單位取消遊行是理智決定。她稱遊行並非爭取婦女權益的唯一手法，又指警方日後需更謹慎處理遊行示威申請，避免激進分子「騎劫」。