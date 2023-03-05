疫後販毒回復「螞蟻搬家」 海關：與內地源頭反走私

【明報專訊】海關關長何珮珊表示，隨着旅遊限制幾乎全部取消，相信部分販毒活動或回復至疫情前由旅客以「螞蟻搬家」方式，將數公斤至約10公斤毒品運入本港，警方將針對毒品、私煙或其他走私活動挑戰，做好情報工作和調整打擊策略。《財政預算案》提出調高煙稅，她指私煙活動未見明顯增加迹象，海關會調配人手，在入口、儲存、批發和零售上，加強巡邏和街頭掃蕩。
本港與內地上月起全面通關，何珮珊日前在有線新聞節目《有理有得傾》表示，不能否認全面通關後，人員往來變多，或多或少令水貨問題活躍起來。她指海關現時正蒐集走私團伙情報及監察口岸，將與內地海關從源頭重點打擊；若遇到或偵察到可疑水貨活動或水貨客，會把相關資料交予內地處理。她預計五一黃金周內地旅客數目會增加，而由約160個人員組成的快速應變隊，若接獲內地旅客投訴或舉報會派員到場協助。
彈藥修例後走私槍大減
在維護國安方面，何珮珊透露，2020和2021年分別錄得33宗和12宗涉及真槍或其零件的案件，而去年只錄得兩宗案件，其中一宗涉及一顆子彈，另一宗基於物流錯誤來港，認為整體偷運項目明顯減少，修訂《火器及彈藥條例》後對走私槍械有明顯阻嚇作用；海關會繼續加強口岸堵截槍支彈藥工作，稱「絕不會放鬆」。