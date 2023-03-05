疫後販毒回復「螞蟻搬家」 海關：與內地源頭反走私

本港與內地上月起全面通關，何珮珊日前在有線新聞節目《有理有得傾》表示，不能否認全面通關後，人員往來變多，或多或少令水貨問題活躍起來。她指海關現時正蒐集走私團伙情報及監察口岸，將與內地海關從源頭重點打擊；若遇到或偵察到可疑水貨活動或水貨客，會把相關資料交予內地處理。她預計五一黃金周內地旅客數目會增加，而由約160個人員組成的快速應變隊，若接獲內地旅客投訴或舉報會派員到場協助。

彈藥修例後走私槍大減

在維護國安方面，何珮珊透露，2020和2021年分別錄得33宗和12宗涉及真槍或其零件的案件，而去年只錄得兩宗案件，其中一宗涉及一顆子彈，另一宗基於物流錯誤來港，認為整體偷運項目明顯減少，修訂《火器及彈藥條例》後對走私槍械有明顯阻嚇作用；海關會繼續加強口岸堵截槍支彈藥工作，稱「絕不會放鬆」。