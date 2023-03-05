「禁得幾多？」 張仁良盼教大師生擁抱AI

稱教師擅長互動 AI難替代

張仁良昨出席以「生成AI對教育的影響」為題的研討會，稱留意到近日有其他大學禁止學生使用ChatGPT，就教大而言，他認為不應禁止學生使用開放式或生成式AI軟件，強調校方有既定守則和程序禁止學術抄襲。他續說，教大數年前已在課程融入編程等元素，希望將來所有教大師訓課程的學生，都學習和認識AI，令他們投身教育界後不抗拒科技。他相信教師擅長與學生互動，有存在價值，難被AI取代。

教育局副局長施俊輝昨在研討會發言，提到希望學界留意科技最新發展，探索創新科技如何應用在教育，以提升教育效能，同時不忘慎思明辨的價值觀。他又稱，新一份《財政預算案》中，政府為資助中學提供津貼，加強青少年對資訊科技的興趣，冀壯大未來創科人才供應，為香港發展成國際創科中心作貢獻。

孫東：新技術擋不住 政府態度開放

創新科技及工業局長孫東昨日出席港台節目《星期六問責》時，提到他曾用過ChatGPT，形容新技術「任何人都擋不住」，政府會以開放態度擁抱新技術，重申政府正籌組委員會討論如何應用及整合香港資源，追上人工智能發展步伐，盼香港也可開發出類似科技平台。