「AI超算中心」研可行性 投標要求百萬元承辦經驗

明報記者 鄭律銘

招標簡報詳列顧問團隊的資格要求。核心成員須熟練兩文三語，包括一名首席顧問、兩名商業分析師及一名技術專家；前三者須具備至少4至12年顧問經驗、曾完成至少1至3項與資訊及通訊科技相關的項目；技術專家須具體至少8年資訊及通訊科技服務經驗，並曾參與兩項人工智能及深度學習的工作。

須推測7年營運所需運算能力流量需求

政府要求可行性研究須涵蓋四大範圍，包括審視本港現時及將來對超算服務的需求、其經濟效益及商業模式、建議營運模式及執行策略。在評估需求方面，顧問團隊須準確推算在本港營運超算中心未來7年每年所需運算能力、數據儲存空間及網絡流量，並以問卷調查、焦點小組訪問方式做市場研究，了解本港大專院校、研究機構、相關政府部門、專業團體、工業經織及企業等對超算服務的需求。

顧問團隊亦須以量化及質化方式，評估超算中心在提升資訊及通訊科技業界生態、擴大人才庫、令香港發展成智慧城市、積極融入國家發展大局、促進數碼經濟發展方面的影響、成本及風險。至於營運模式的建議，顧問團隊要參考海外及內地的經驗，設計超算中心設立及運作的多種模式，並估算所需投資金額。招標文件另要求顧問團隊須就設立超算中心所需的政府政策支援提出建議。

簽約半年內完成最終報告

超算中心的可行性研究下月6日中午12時截標，料4至5月公布招標結果，中標者日後不得競投執行任何在可行性研究中提出的建議。

中標顧問團隊要在首3周完成初議建議書及首份工作報告，在第四個月完結前要交代初步調查結果，並在第六個月完成最終報告及中英文行政摘要。創新科技及工業局長孫東早前表示，期望超算中心今年底完成諮詢、明年獲立法會撥款，順利在2024/25年度投入運作。