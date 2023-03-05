稱殉職水警林婉儀「抵死」 前警求緩刑遭拒

【明報專訊】水警總督察（追授）林婉儀前年9月25日追截走私船時墮海，最終殉職。時任男警在警方facebook專頁留言「抵死」、「狗官死一個點夠」而被捕，早前被裁定一項「作出具煽動意圖的作為」罪成立，案件昨在西九龍裁判法院求情。辯方稱被告昨天在犯人欄與母親兩年來首次見面，引述被告母親的求情信稱，今次闖禍源於「口不擇言」，懇求緩刑；惟署理主任裁判官香淑嫻表明不會考慮，「判監是唯一的合適判刑」，並將判刑押後至3月20日，以待完成背景報告。
兩年來隔犯人欄首見面
母求情指「口不擇言」招禍
被告崔駿民（26歲，無業）須繼續還押。辯方大律師昨求情時呈上被告的母親及其兩名同袍共3封求情信，透露被告母親長居於內地，昨亦到庭旁聽。辯方續稱，其母因疫情封關，已兩年無見過被告，惟今日見自己的獨生子，卻站在犯人欄內；又引述其母求情信指出，被告因「口不擇言」，無仔細考慮下「口出狂言」，說出香官在上次裁決時所指的「涼薄、黑心」說話而招致禍害。
案發於2021年9月25至28日，被告當時駐馬鞍山軍裝巡邏小隊，事後已辭職。控方案情指被告在「香港警察」facebook帖文下留言，還轉發與林婉儀失蹤有關的「立場新聞」報道，並表示「狗官死一個點夠」、「最好就死╳埋喇」。
香官早前在裁決中批評，被告與死者林婉儀互不相識，「卻無故對一名不幸遇險的警官口出惡言」，又以「狗官」形容警員，明顯對所有警員懷有憎恨，故裁定他一項「作出具煽動意圖的作為」罪成立。