稱殉職水警林婉儀「抵死」 前警求緩刑遭拒

兩年來隔犯人欄首見面

母求情指「口不擇言」招禍

被告崔駿民（26歲，無業）須繼續還押。辯方大律師昨求情時呈上被告的母親及其兩名同袍共3封求情信，透露被告母親長居於內地，昨亦到庭旁聽。辯方續稱，其母因疫情封關，已兩年無見過被告，惟今日見自己的獨生子，卻站在犯人欄內；又引述其母求情信指出，被告因「口不擇言」，無仔細考慮下「口出狂言」，說出香官在上次裁決時所指的「涼薄、黑心」說話而招致禍害。

案發於2021年9月25至28日，被告當時駐馬鞍山軍裝巡邏小隊，事後已辭職。控方案情指被告在「香港警察」facebook帖文下留言，還轉發與林婉儀失蹤有關的「立場新聞」報道，並表示「狗官死一個點夠」、「最好就死╳埋喇」。

香官早前在裁決中批評，被告與死者林婉儀互不相識，「卻無故對一名不幸遇險的警官口出惡言」，又以「狗官」形容警員，明顯對所有警員懷有憎恨，故裁定他一項「作出具煽動意圖的作為」罪成立。

【案件編號：WKCC 4617/21】