十一暴動案10人囚52月 官拒「無知沒深思熟慮」求情理由

傳媒大幅報道 官指明知故犯

11名罪成被告為袁均穎（31歲，案發時年齡，下同）、黃蔚霖（23歲）、黎穎霖（23歲）、吳沛伶（18歲）、甄衛兒（18歲）、彭漢深（29歲）、張俊軒（17歲）、韋珍兒（尼泊爾裔，22歲）、梅卓羚（24歲）、林耀基（26歲）及鄭子健（27歲），他們被控於2019年10月1日，在尖沙嘴警署與長樂街之間的彌敦道參與暴動。

法官王詩麗稱案發地點彌敦道為示威運動的「地標」，亦為交通主要幹道，指示威者挑選特別日子，即為公眾假期的國慶日在「人多車多」的彌敦道示威，致該處交通癱瘓，斥被告「自私又無理」。王官續稱，案發前傳媒大幅報道示威活動，認為被告犯案前已目睹香港受暴動摧殘和明知警方會執法，或會被捕，故不接納被告以「自己無知和沒有深思熟慮」作求情理由，形容是「不合理」。

王官表示，雖然辯方求情稱本案被告沒有投擲汽油彈和管有攻擊性武器，但不能忽視他們參與暴動前已預備，如帶備衣物更換，以免被辨認出來，稱他們「有備而來，聚眾滋事」。

成績優異 未成年男入教導所

案發時17歲的被告張俊軒，王官稱雖然感化官稱他毫無悔意，但考慮他在學時成績優異，在比賽中屢獲獎項，亦因本案被捕後患上社交焦慮症，而教導所有懲治、阻嚇及更生的作用，故接納報告建議，判他入教導所。至於另外10名被告，王官以4年7個月為量刑起點，基於他們有正面評價和曾服務社會，酌情減刑3個月，各人總刑期4年4個月。

【案件編號：DCCC 409/2020】

明報記者

（反修例風暴）