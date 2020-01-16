SARS二十年 3醫生憶「短痛」經驗助抗新冠

夫同院染SARS 為探病不放假

醫生：以為看慣死別 惟仍有感觸

本港2003年突爆發SARS，造成299人死亡，有站在前線抗疫的醫護人員不幸犧牲。林倩雯憶述當年剛任初級醫生，負責在復康部照顧病人，而丈夫亦在同一醫院任醫生。她說當時丈夫接觸SARS病人後染疫，她曾到病房探望，「看到年輕的他連下牀都喘氣，非常擔心」。為爭取與丈夫見面，即使身心疲累，她也不願放假休息。

3年前爆發新冠疫情之時，林倩雯已是資深醫生，更成為Dirty Team一員。疫情初她曾照顧一名70多歲的染病伯伯，他入院時情况尚好，每日與其相依為命的孫兒視像談天，惟隨伯伯情况愈趨嚴重，已無法回應孫兒，最後不幸離世。林惋惜地說：「以為自己看慣了生離死別，但有些場面仍有感觸。」

SARS缺認識 求助專家學溯源追蹤

香港胸肺基金會主席何重文在SARS爆發初期正休假照顧分娩妻子，他說當時被一通電話召回醫院站在抗疫前線，但所有醫生對SARS欠缺認識，防疫意識亦薄弱，沒有一套完整系統追蹤染疫病人及其密切接觸者行蹤。

療法及醫護經驗助抗新冠得心應手

當年同樣參與抗疫的美國胸肺學院（港澳分會）會長林偉奇，當時向港大傳染病醫生司徒永康求助，學習掌握流行病學調查的重點，並用人手方式記錄每個病人入院前的行蹤。

三人均形容SARS為「短痛」，僅約4個月便結束，而新冠卻是長久戰。回望兩場疫症，他們說本港醫療技術20年來逐漸進步，加上累積SARS等疾病所帶來的經驗，醫護面對新冠「變得較得心應手」。

何重文說，SARS後期開始對治療方式「有眉目」，如發現藥物利巴韋林及雞尾酒療法有效對抗病毒，並於新冠疫情重新完善相關研究，亦有不同先進醫療器材如呼吸機應對疫情。

今年是SARS二十周年，香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學會（港澳分會）周六（11日）起，一連兩日在荃灣荃新天地舉辦「從沙士到新冠」健康教育展覽，將展出從醫學層面回顧兩大疫症及抗疫動畫等內容，免費入場。

（新冠疫情）