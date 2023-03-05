指爆疫風險微 免礙言語發展 孔繁毅：不建議校內戴口罩

倡撤幼小生上學快測

同為政府專家顧問的孔繁毅昨在商台《政經星期六》表示，本港現時混合免疫屏障很高，認同是適當時機撤銷口罩令。被問到學童在校內需否戴口罩，他說學童需要見到口部動作以助言語發展，故不建議在校內戴口罩，只要接種了流感疫苗、做好個人衛生，相信出現大規模爆發的風險很小。他又說快測作用不大，認為可取消幼稚園及小學生上學前快測的要求。

孔繁毅建議高危者在港鐵及巴士等人多地方仍可戴口罩，亦強烈建議醫院及院舍醫護人員及病人戴口罩，以加強保護和避免交叉感染。

倡高危者每半年接種加強劑

非高危者可隔一年

市民關注復常後接種新冠疫苗應如何部署。孔繁毅表示，疫苗顧問專家委員會或再開會商討相關安排，他認為65歲以上長者、長期病患等高危者每隔半年可選擇接種加強劑；至於非高危者則可視乎個人需要，相隔一年再打針。

小學校長：家長憂流感 九成學生仍戴

中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）校長黃靜雯表示，不戴口罩的學生輕微上升，但仍有約九成學生戴口罩，其中大部分家長因憂慮感染流感而作相關決定。她說校方日前就撤銷口罩令發出的通告中，亦有提醒家長本月仍是流感高峰期，家長可在復活節假期前讓子女繼續戴口罩，以加強保障。至於小學生、幼稚園生暫定上學仍須做快測至本月15日，黃認為校內學生陽性比例非常低，目前已是合適時機取消相關要求。

幼稚園校長關淑玲表示，理解家長在撤銷初期「希望睇定小小先除口罩」。她說疫情期間隔着口罩未能觀察學生說話時的口部動作、「個嘴係咪因為擘唔大而有懶音」等，認同戴口罩對學童言語發展有一定影響。

明報記者

（新冠疫情）