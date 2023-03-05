憶當年頻審細案 外籍官敬而遠之

常審無牌小販案

李瀚良：曾有不滿充公自焚亡

李瀚良說，北九龍裁判法院有別位於港島的法院，雖然較少處理刑事等大案，但仍非常忙碌，主要處理不少地區案件，如無牌小販等。他說過往法院的法庭曾發生無牌小販因不滿被充公貨物，引火自焚喪命。他自己亦曾審理有逾百次案底的無牌小販，對方每次定罪後都被充公貨物，同時需罰款，故他曾在庭上擔當勸喻角色，教導小販不要再阻街等。

帶外籍官覓街頭美食

認識Deep Kowloon

李又如數家珍地說，過往曾審理亂過馬路的案件，被告說當時有約30人一同不守交通規則過馬路，唯獨控告他，對此感不忿。李當時向被告細心解釋法律的意義，讓他明白法律背後的精神。他認為對比主要審理刑事案件的法院，北九龍裁判法院的教育意味相對濃厚。

此外，他說由於當年深水埗區較複雜，有別於中西區等法院，令不少外籍法官敬而遠之，故此他曾帶領外籍法官同事一起游走深水埗街頭尋覓美食，令他們認識「Deep Kowloon」。時至今日，深水埗已局部變成文創基地之一，他說法院活化後將繼承傳統，繼續與社區保持緊密聯繫，包括舉辦文創市集，以及邀請當區具本地特色的餐廳等進駐。

（城市保育）