北裁活化 前法官導賞講司法 租場辦婚禮開市集 賺收入維持營運

明報記者 區慧盈

屬二級歷史建築的前北九龍裁判法院早於2009年活化，原由薩凡納藝術設計（香港）大學租用作校舍，惟校方因財政問題，2020年撤出法院。項目其後被納入第六期「活化歷史建築伙伴計劃」，最終由善導會投得項目，將活化為「北九．將來」，設立一所普及司法教育中心。

將設餐廳出租辦公室 開放公眾出入

善導會總幹事李淑慧說，法院日後將保留第一法庭、羈留室及舊羈留室走廊、中央大堂及樓梯等，原汁原味保留昔日面貌，同時設虛擬實境（VR）技術的體驗館讓公眾了解法制。她說活化費用及營運開支為營運難關之一，故法院日後將從多方面，包括設導賞團、餐廳及咖啡廳、出租部分辦公室，以及將法庭化身為結婚場地，賺取收入以維持項目。換言之，日後新人將可在破億票房的港產片《毒舌大狀》取景地打卡拍照，體驗另類婚禮。

邀昔日書記、庭警、被告導賞

冀法院變「會說話的歷史」

李又說，屆時法院將供市民免費進出，同時於平日舉辦淺嘗及深度遊的導賞團供市民參加，深入淺出介紹法院及司法歷史，收費由約100至300元不等，時間為1小時至2小時，導賞員將包括曾在北九裁判法院工作的前法官李瀚良、司法書記及傳譯人員等。

善導會副會長、前法官李瀚良說，導賞員將由與法院有聯繫的人擔當，除了他自己外，亦會邀請昔日同僚如書記、庭警甚至昔日被告如小販等擔任，從法庭職工的內部思維，以至被告人的視角，多角度呈現法庭種種。他說，「口述歷史」為未來大趨勢，期望轉化裁判法院為「會說話的歷史」，而非硬梆梆的建築，並從軟件、即從建築物的配套反映司法制度的理念，同時透過與參觀者對話及問答，令他們留下深刻且有趣的印象。

稱「避唔到」敏感政治議題

盼保留空間思考 教公義防犯罪

談及若參觀者問及反修例運動及國安法等問題怎麼辦，李認為「避唔到」，稱教育中心非作政治宣傳，亦非提供法律意見，故會避免談及敏感的政治議題。他續分享，司法教育中心面向群眾，面向所有人，目的是訴說司法背景及歷史，為參觀者保留空間，讓他們自行思考，例如目前司法制度是否可行？方向是否正確？司法是進步或退步？他認為教育中心締造另一種教育模式，非上而下從書本灌輸知識，反之從下而上地作司法教育。他說導賞員事前均會接受培訓，不會在導賞過程中加入個人意見。

李補充，法院日後亦會舉行模擬法庭，以擴大公義教育的方式，讓青少年親歷法庭各角色，例如控辯雙方律師等，從模擬審訊程序中，令青少年從心底尊重法律，達至預防犯罪的教育。

（城市保育）