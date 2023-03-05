北裁活化 前法官導賞講司法 租場辦婚禮開市集 賺收入維持營運

【明報專訊】建於1960年、見證戰後香港司法制度發展歷史的前北九裁判法院近日因電影《毒舌大狀》取景拍攝而聲名大噪，法院將於2026年完成活化，搖身一變成為本港首間「普及司法教育中心」，屆時將舉辦導賞團，並由前任高等法院法官李瀚良、司法書記，甚至被告等帶團，從不同視野口述司法制度歷史，延續法院的司法精神及傳統。此外，在法院嚴肅的面貌下，接手活化的善導會亦打算以這幢建築為起點，聯繫社區推廣香港情懷文化，除設立具本地特色的餐廳及市集外，更會將法院變成婚禮場地，讓一對對新人在法庭莊嚴的場景下，宣誓執子之手與子偕老，見證最真摯的情愛，為法院增添浪漫色彩。
明報記者 區慧盈
屬二級歷史建築的前北九龍裁判法院早於2009年活化，原由薩凡納藝術設計（香港）大學租用作校舍，惟校方因財政問題，2020年撤出法院。項目其後被納入第六期「活化歷史建築伙伴計劃」，最終由善導會投得項目，將活化為「北九．將來」，設立一所普及司法教育中心。
將設餐廳出租辦公室 開放公眾出入
善導會總幹事李淑慧說，法院日後將保留第一法庭、羈留室及舊羈留室走廊、中央大堂及樓梯等，原汁原味保留昔日面貌，同時設虛擬實境（VR）技術的體驗館讓公眾了解法制。她說活化費用及營運開支為營運難關之一，故法院日後將從多方面，包括設導賞團、餐廳及咖啡廳、出租部分辦公室，以及將法庭化身為結婚場地，賺取收入以維持項目。換言之，日後新人將可在破億票房的港產片《毒舌大狀》取景地打卡拍照，體驗另類婚禮。
邀昔日書記、庭警、被告導賞
冀法院變「會說話的歷史」
李又說，屆時法院將供市民免費進出，同時於平日舉辦淺嘗及深度遊的導賞團供市民參加，深入淺出介紹法院及司法歷史，收費由約100至300元不等，時間為1小時至2小時，導賞員將包括曾在北九裁判法院工作的前法官李瀚良、司法書記及傳譯人員等。
善導會副會長、前法官李瀚良說，導賞員將由與法院有聯繫的人擔當，除了他自己外，亦會邀請昔日同僚如書記、庭警甚至昔日被告如小販等擔任，從法庭職工的內部思維，以至被告人的視角，多角度呈現法庭種種。他說，「口述歷史」為未來大趨勢，期望轉化裁判法院為「會說話的歷史」，而非硬梆梆的建築，並從軟件、即從建築物的配套反映司法制度的理念，同時透過與參觀者對話及問答，令他們留下深刻且有趣的印象。
稱「避唔到」敏感政治議題
盼保留空間思考 教公義防犯罪
談及若參觀者問及反修例運動及國安法等問題怎麼辦，李認為「避唔到」，稱教育中心非作政治宣傳，亦非提供法律意見，故會避免談及敏感的政治議題。他續分享，司法教育中心面向群眾，面向所有人，目的是訴說司法背景及歷史，為參觀者保留空間，讓他們自行思考，例如目前司法制度是否可行？方向是否正確？司法是進步或退步？他認為教育中心締造另一種教育模式，非上而下從書本灌輸知識，反之從下而上地作司法教育。他說導賞員事前均會接受培訓，不會在導賞過程中加入個人意見。
李補充，法院日後亦會舉行模擬法庭，以擴大公義教育的方式，讓青少年親歷法庭各角色，例如控辯雙方律師等，從模擬審訊程序中，令青少年從心底尊重法律，達至預防犯罪的教育。
（城市保育）
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