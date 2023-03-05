「前夫」潛逃 鄧炳強楊潤雄蕭澤頤曾同場 保安文體旅局警方：不認識疑犯

涉助罪犯男子明早提堂

另外，死者前夫、被控謀殺的鄺港智自2015年涉另一案被通緝，死者友人向《明周》透露，鄺潛逃期間曾與保安局長鄧炳強、文化體育及旅遊局長楊潤雄及警務處長蕭澤頤同場出席今年1月一部電影的保良局慈善首映，保安局、文體旅局及警務處回覆本報查詢時表示，局長及處長應保良局邀請出席該活動，並不認識鄺港智。

《明周》早前引述死者友人清晞誦稱，曾在今年1月16日的《天龍八部之喬峰傳》慈善首映見到死者前夫鄺港智，質疑「點估到一個通緝犯可以周圍走？」翻查資料，活動在灣仔會展舉行，為保良局籌款，大合照所見至少300人參加，包括鄧炳強、楊潤雄及蕭澤頤，其中鄧、楊曾與死者蔡天鳳合照。同場亦有不少影視界名人，包括該電影自導自演的甄子丹，以及王晶、黃百鳴、向華強等。

保安局發言人稱，電影首映禮為保良局贊助的慈善活動，旨在為保良局旗下300多個服務單位籌款，保安局長應邀出席以示對慈善活動的支持，局長不認識記者提問所指的疑犯。文體旅局表示，局長當晚是應保良局邀請出席該慈善首映禮，不認識所指的疑犯。警方回應稱，處長應保良局邀請出席該慈善首映禮，他不認識所指的男子。