女工協會臨時取消遊行 未述原因 警指主辦方權衡利弊決定 稱有暴力團伙響應

網上有人稱「屠龍小隊歸位」

據了解，連日來網上有人號召他人參與遊行，包括一些激進言論，包括「屠龍小隊歸位」，估計參與人數遠超「不反對通知書」規定的100人，令主辦單位有機會觸犯《公安條例》。警方曾多次與主辦單位開會，陳述各項風險，包括稱主辦方需就遊行期間出現的口號和橫額等負責任，勸喻對方改舉行集會，甚至取消遊行。據悉主辦單位曾堅持繼續，惟擔心有關風險，昨決定取消。

警曾述各項風險 搞手須承責

香港婦女勞工協會原定今早舉辦遊行，由灣仔修頓球場出發至金鐘政府總部。港島總區行動部署理高級警司鄭威鍵昨晚表示，警方較早前先後與主辦單位主行多次會面，就公眾活動舉行的場地、人數等評估風險，上周四（2日）向主辦單位發出不反對通知書；警方引述主辦單位稱在平衡各方利弊後，昨決定不會如期舉行集會和遊行，並已明確通知警方。

被問及警方昨在本港部署大批警力和裝甲車，有否要求主辦單位取消遊行，避免令北京政府造成「尷尬」情况，鄭威鍵表示尊重主辦單位的決定，相信主辦單位是在平衡不同因素後作出決定。

是否免「兩會」尷尬

警：尊重主辦方決定

至於取消遊行是否和北京正舉行的「兩會」有關、警方有否曾施加其他條款，鄭指不評論為何主辦方會有相關決定。被問及主辦方取消遊行，是否擔心參與者有機會觸犯《禁蒙面法》，鄭指曾與主辦方有幾次磋商，惟無聽過主辦方提及有關問題。鄭表示警方發現一些人包括「暴力團伙」響應活動，強調如有人仍到相關地方集結，或會觸犯參與未經批准集結罪；基於國安、公安等因素，警方有責任採取適切措施，果斷執法。

本報昨向女工協會總幹事胡美蓮查詢，截稿前未獲回覆。