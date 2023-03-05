首申公眾利益豁免權國安案 警調查報告逾半頁數有黑墨遮蓋

官：國安最重要 不見損審訊公平

控方在審訊時以擔心警方調查方向曝光為由，獲准隱去控方文件部分內容，是律政司首次在國安案申請PII。司法機構昨派發的判辭，夾附長28頁的警方調查報告，逾半頁數大部分內容塗黑，而要求保安局長發出涉案通知書的14頁申請書，則有6頁完全塗黑。兩份文件改以代號稱呼相關組織或人士，大幅隱去組織社交專頁等內容，並總結支聯會是外國組織「組織4」之代理人，警方為偵查「某罪行」發通知書。

警PII為由拒答20問題

主任裁判官羅德泉昨補充批准理由，強調「國家安全對公眾利益至關重要」，為免泄露警方調查，隱去文件中受查者、涉及活動等資料，並將涉及的資金往來金額改為約數，避免他人猜測受查者身分。他又稱「不見得」此舉會損害審訊公平。

國安處署理高級警司洪毅接受辯方盤問時，亦以PII為由拒答約20條問題，包括拒絕確認辯方推測「組織4」是民主中國連線日本分部。辯方批評PII阻礙抗辯，羅官也一度稱辯方盤問猶如「猜謎（guessing game）」。羅官昨在判辭補充，相信洪毅負責整個調查，最有能力評估泄露資料風險。

辯方批礙抗辯 官曾言盤問如猜謎

辯方多次質疑涉及PII的資料一早被公開，無必要隱去。翻查資料，鄒幸彤曾在Twitter公開涉案通知書，裏面列出民主中國陣線、美國國家民主基金會等5個組織，並提及壹傳媒創辦人黎智英助理、被通緝的Mark Simon，內容獲傳媒廣泛報道。

楊艾文接受本報訪問稱，辯方有權知悉案情，但控方亦可能要保護資料以保公眾利益，法庭須平衡雙方利益。針對本案情况，法庭須考慮遮蓋的組織名稱是否一早曝光，他「不肯定律政司為何需要隱去組織的名稱」。

學者：不肯定為何需隱去組織名

江樂士：官審訊中可不斷檢視PII

前刑事檢控專員江樂士則認為，PII是為免泄露可能損害公眾利益的資料，例如公開警方線人身分或令巿民日後不敢協助警方調查，過去法庭亦曾批准有關申請，在2013年七一遊行非法集結案，控方便獲准遮蓋警方行動指令及檢討報告等資料；審訊期間法庭可不斷檢視或推翻針對PII的裁斷，但若無法平衡公眾利益與審訊的公平，控方或須終止檢控。