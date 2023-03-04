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設最低防火裝置「不難」 專家：有承辦商「趕工」拒做

【明報專訊】前「海員之家」重建項目發生四級火，前消防處長、香港工程師學會消防分部發言人林振敏建議，承建商開展工程前可先安排專家做風險評估，包括採用防火物料及減少地盤內的易燃建築物料，及在竹棚塗上防火漆，以減低地盤發生火警的風險。他又指，技術上足以做到最低標準的消防裝置及設備，視乎承建商是否願意投放資源。

工程師指非所有工地設水缸供滅火

缺完善電力供應添障礙

資深結構工程師倪學仁指出，根據該重建項目的工程進度，估計工地放有大量易燃建築材料，包括油漆、天拿水及用作間牆的木板等，而工地上有竹棚和尼龍網，在風勢把火推向其他地方下，令火勢範圍蔓延更廣。

倪學仁稱，已完成興建的大廈，一旦感應器被啟動時，便會觸動大廈的控制箱通知消防處派員救火，及供電予消防泵，確保水壓足以讓到場人員救火；惟地盤工地即使設消防泵，消防人員首先要有圖則才能知悉其位置，而在未有完善電力供應下，消防泵或需徒手啟動才能確保有充足水壓，加上並非所有工地均設有水缸供即時駁喉，這些因素均增加救火難度。

消防顧問梁錦得表示，具體起火成因有待當局調查，而地盤常見的起火成因，包括使用燒焊工具時產生火舌而燃燒其他物品，電線「短路」引致火警，或工人吸煙留下的煙頭導致等。他指，技術上要安裝足夠消防裝置及設備並不困難，重點在於「係唔係肯做」，惟現時部分承辦商以「趕工」為由拒絕遵從，他認為只是不欲加重成本的藉口。

梁錦得又舉例，曾經視察港鐵的地盤，除了設有水泵，承辦商同時增設警報系統，倘出意外會即時通知負責人疏散，並設有水缸，讓到場消防員及時滅火。

根據消防處防火通告第十三號《建築工地的防火安全措施》，香港建造商會同意在樓宇施工期間，提供最低標準的消防裝置及設備，包括安裝固定消防泵。《措施》敦促承建商及建築工人整理及減少存放易燃物料，危險品一律須存放在消防處認可的危險品倉庫，預留消防及逃生通道，所有電線須以絕緣體包好，工地不准吸煙等，以保障地盤消防安全。

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