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48層地盤燒通頂 消防：人手搬泵滅火 現場僅「臨時消防設備」 研專組改善工地防火

【明報專訊】尖沙嘴中間道「海員之家」重建項目前晚11時許發生大火，昨天凌晨近2時升至四級，消防花逾9小時將火救熄，兩名市民不適送院。消防處表示，涉事大樓高48層、正在興建，一般大廈消防裝置及設備並未投入使用，工地只有臨時消防設備，故需大量人手搬運消防泵等至較高樓層救火，會跟進工地的臨時消防裝置；將成立專責小組調查火警起因，及研究如何改善建築工地防火安全。有消防顧問指出，現時消防處以通告形式列出工地最低標準的消防裝置及設備，建議立法規管。

屋宇署稱結構無明顯危險

涉事項目由新地郭氏家族長子、已故郭炳湘創立的帝國集團投得，擬重建為酒店。對於工程進度有否受大火影響、地盤設有什麼消防裝置等，帝國集團昨稱正全力配合政府部門調查，並已責成承辦商適當跟進。屋宇署表示，前晚及昨日視察後，樓宇整體結構無明顯危險，惟外部有棚架和吊船鬆脫及不穩，涉事地盤建築專家及註冊承建商正安排緊急工程移除鬆脫物件；署方已要求他們採取適當措施，進行勘察及補救工程。

副消防總長姜世明表示，火場面積龐大，約60米乘80米、樓高48層，多個樓層同時起火，並波及外牆建築棚架和物料，隨後升為三級火；火勢上下蔓延，強風把較高位置的火屑吹向附近5幢大廈（見地圖），導致有酒店和商廈的露台家具起火。處方在凌晨近2時將火升為四級，派出250名消防及救護人員、4輛救護車及66輛消防車等，並疏散170名市民，火勢至昨晨8時許受控。事件中一名33歲附近大廈職員，疑目睹事件後受驚致胸口不適，送往伊院治理；一名35歲附近大廈女居民疑吸入濃煙不適，自行前往伊院求醫。

消防：工地建材多礙滅火

姜世明續指，工地有大量建築材料，包括木板和鐵枝阻礙消防員推進，現場燈光昏暗，消防員需攜照明器材。被問到為何不使用直升機掟水彈，姜指直升機接近正在滅火的大廈，其氣流或令災場變化大而危及滅火中的消防員。消防處昨晚在社交網站稱，無人機隊與屋宇署將評估涉事大廈結構情况，包括利用無人機勘探火場外牆結構，並由高空拯救專隊及坍塌搜救專隊，穩固和拆除有下墜風險的物件，包括吊船和棚架等。姜指，工地有一定臨時防火裝置規定，會連同起火成因作深入探討，看看需否跟進。

昨日現場所見，大廈面向中間道方向外牆情况最嚴重，綠色圍網幾近燒盡，高、中層棚架竹枝脫落，露出水泥外牆，地面遺下灰燼。從緬甸臺方向可見，大廈部分牆身被燒至熏黑，包裹大廈的湖藍色布僅剩未被波及的低層位置，大面積竹棚燒毁。大廈外牆一架吊船及部分棚架竹枝，在約20層的位置搖搖欲墜。坍塌搜救隊及屋宇署到場調查棚架及屋宇結構，其後由吊臂車花約3小時移走吊船，入夜後續嘗試移除棚架，其間緬甸臺需封路。

消防處在《建築工地的防火安全措施》列出工地最低標準的消防裝置及設備，包括安裝固定消防泵等（見表）。消防顧問梁錦得指出，相關通告純屬建議性質，依靠工地承辦商自行遵從，最好立法規管。資深結構工程師倪學仁則指，《措施》由香港建造商會同意遵從，惟未必所有承建商都隸屬商會；又指《措施》未有要求工地消防泵的數量，難以確保有足夠水壓應付火災。

消防列明工地最低防火要求

專家指建議性質倡立法管

2005年和2006年，西九龍豪宅地盤「一號銀海」和興建中的九龍灣企業廣場五期「Mega Box」先後發生四級火，由於大廈地盤起火位置太高，消防員難以及時灌救。時任高級消防隊長、現任消防處長楊恩健受訪時稱，2004年已初步修訂工地消防指引，地盤仍出現「有泵無喉亦無水」的情况，消防員仍要抬着沉重水喉上樓救火，擬進一步修例。

消防隨後於2008年發出《建築工地的防火安全措施》，要求在樓高30至80米的樓宇工地安裝電動消防泵或放置手動消防泵等，處方會提供意見及適時實地測試。如有關裝置損壞、暫時關閉及改動，應通知消防，否則消防可發出消防火警危險通知書，如不遵從可被檢控。

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