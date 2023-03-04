刀殺街坊裁謀殺上訴 中年漢改判誤殺囚12年9月

【明報專訊】54歲男子2016年與兒子商討婚事，並與友人在大埔富亨邨閒聊，遭剛認識的中年漢騷擾，雙方一度衝突和打架；中年漢其後用刀襲擊對方，男子送院後證實不治。中年漢被控謀殺，兩度受審均被裁定謀殺罪成，被告不服再提上訴。去年上訴庭認為原審法官無正確引導陪審團，改判被告誤殺罪成；上訴庭昨日開庭聽畢雙方陳辭後，判處被告監禁12年9個月，書面判辭押後頒布。
被告李偉民（53歲）被控於2016年12月9日，在大埔富亨邨謀殺54歲男子丁潤光。審訊期間披露的案情指出，被告被捕時，向警方稱案發當日喝了10罐啤酒，形容自己醉酒「斷片」，不記得事主及曾與他爭吵。
辯方昨日求情稱，被告受審時已表明欲認誤殺，但不獲控方接納，冀法庭考慮此等因素，給予三分之一刑期扣減。法官質疑，被告欲承認誤殺罪時，無清楚闡明承認之基礎，而且審訊中一度以事件是意外或出於自衛等理由作為抗辯方向。控方則建議稱案件適宜判處至少10年的中度程度刑期。上訴庭考慮雙方陳辭，最終判處被告監禁12年9個月。
官指原審無正確引導陪審
翻查資料，上訴庭早前於判辭表示，原審法官應考慮被告患有酒精依賴症候群，是否因不能自控地飲酒，故在精神失常下犯案。由於原審法官無正確引導陪審團，令陪審團誤以為只要被告是自願飲酒，便不是在酒精影響下犯案，沒有考慮他或是不能自控地飲酒，作出不穩妥的裁決。上訴庭接納被告犯案時精神失常，改判誤殺罪成。