刀殺街坊裁謀殺上訴 中年漢改判誤殺囚12年9月

被告李偉民（53歲）被控於2016年12月9日，在大埔富亨邨謀殺54歲男子丁潤光。審訊期間披露的案情指出，被告被捕時，向警方稱案發當日喝了10罐啤酒，形容自己醉酒「斷片」，不記得事主及曾與他爭吵。

辯方昨日求情稱，被告受審時已表明欲認誤殺，但不獲控方接納，冀法庭考慮此等因素，給予三分之一刑期扣減。法官質疑，被告欲承認誤殺罪時，無清楚闡明承認之基礎，而且審訊中一度以事件是意外或出於自衛等理由作為抗辯方向。控方則建議稱案件適宜判處至少10年的中度程度刑期。上訴庭考慮雙方陳辭，最終判處被告監禁12年9個月。

官指原審無正確引導陪審

翻查資料，上訴庭早前於判辭表示，原審法官應考慮被告患有酒精依賴症候群，是否因不能自控地飲酒，故在精神失常下犯案。由於原審法官無正確引導陪審團，令陪審團誤以為只要被告是自願飲酒，便不是在酒精影響下犯案，沒有考慮他或是不能自控地飲酒，作出不穩妥的裁決。上訴庭接納被告犯案時精神失常，改判誤殺罪成。

【案件編號：CACC 54/21】