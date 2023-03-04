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申入台遭拒 方國珊質疑政治審查 料因公開支持「一中」 陸委會：按既有法規政策沒變

【明報專訊】西貢區議員方國珊昨在社交媒體稱申請入台證被拒，質疑「政治審查」。她接受本報訪問時稱申請過程中多次被要求補交文件，形容過程「艱難」，猜測會否和自己曾宣誓效忠特區政府，以及公開支持「一個中國」原則有關。

屢被要求補交文件 終不受理

方國珊（圖）昨於facebook稱，原打算3月中與親友到台灣觀光及探親，其餘同行者的申請全數獲批，但她上月23日經網上簽證申請入台證不獲批。據方發布的網上截圖，不獲批原因為「申請人不能申請『網簽』及『落地簽證』」，並指示她經「境外人士線上申辦系統」申請。方稱24日再向申辦系統申請，並數次補交文件，昨獲移民署電郵告知申請「不予受理」，申辦系統顯示案件的「審核意見」，再建議她「改以紙本臨櫃申請」。

稱昔可入境 將赴辦事處申請

方國珊回覆查詢稱，以往曾6、7次入境台灣，每次都順利入境，最近一次是2018年11月到當地參觀安老房屋。她以往又曾往台灣考察焚化爐和台灣選舉，形容是次申請過程「艱難」，在申辦系統申請時，填表後還被多次要求另外提交文件，包括卡片和行程表。

她提到自己曾宣誓效忠特區政府，以及在公開場合表示支持「一個中國」原則，猜測今次事件會否和這些行為有關。她稱下周將親身到台北經濟文化辦事處（香港辦事處）申請入境。

陸委會回覆查詢稱，推動台港健康有序交流並維護「國家安全」為政府一貫立場，對於香港居民申請到台旅遊，主管機關向依既有法規、程序處理，沒有所謂的政策變動。

根據台灣移民署早前回覆本報的數字，自2月20日台灣開放自由行，截至3月2日，港澳居民申請往台灣停留有45,446人。

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