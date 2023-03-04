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休班警撞斃鐵騎士危駕罪成 官批漠視限速

【明報專訊】時任交通部休班警2018年在大埔公路沙田嶺段失控逆線，撞倒駕電單車53歲男子，男子傷重不治。休班警否認危險駕駛引致他人死亡罪受審，暫委法官梁嘉琪昨在西九龍裁判法院（暫代區域法院）裁決稱，被告車輛至少時速131公里，屬「過分超速」，他明知而漠視限速，表現遠不符謹慎和小心的駕駛者。被告還押至3月16日求情及判刑。

官不信時速70 引專家料逾130

被告唐建偉（現年31歲）被控2018年4月3日在大埔公路沙田嶺段危險駕駛私家車導致事主林日安死亡。控方案情稱，被告警誡下稱車速維持每小時70公里（該路段限速70公里），當時前方有私家車駛近油站時減速，以為它駛入油站，遂把車往外駛，但撞到安全島及爆胎，最終車輛失控，扭軚不果而肇禍。

被告稱撞安全島失控 專家未見迹

法官不接納被告說法，引述控方化驗專家說法，根據車胎痕迹和地上碎片，安全島無被撞擊迹象。法官認為專家供辭可信，他有到現場量度路線，非純粹參考資料，並估算被告平均車速為每小時130至150公里。

法官稱涉案路段有上下斜坡，被告應確保車輛在行車線行駛，且他知悉有限速，卻公然、明知地「過分超速」，無適當扭軚，裁定罪成。控方透露被告有一項不遵守交通標誌的紀錄。

辯方於裁決後求情稱，被告妻子不堪財務和精神壓力而離婚，本案對死者是悲劇，對被告家庭亦然。散庭後一男子以髒言指罵犯人欄內被告，「有幾大壓力呀？我哋呢幾年都好大壓力呀！揸快車好型呀？」

【案件編號：DCCC 949/18】

相關字詞﹕超速 區域法院 危險駕駛引致他人死亡 休班警 大埔

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