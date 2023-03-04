何桂藍截至2021年末無案底 官關注算否「擁良好品格」

黃碧雲林卓廷承認事實較少

控方前日周四讀出一份13名被告的承認事實，不包括黃碧雲、林卓廷、何桂藍，昨日再讀出黃、林和何各自承認事實，其中涉黃碧雲和林卓廷內容均涵蓋參加初選和出席選舉論壇，後來向選舉事務處提交選舉單張等事件，亦提到警方於2020年12月以國安法實施細則，向「獨立媒體」、「立場新聞」和《蘋果日報》所屬公司發出「提交物料令」。

至於何桂藍的承認事實，則涵蓋初選時序、吳政亨發起「三投三不投」的過程、民主動力成員及在初選中的角色、香港民研負責為初選點票等內容，並列出趙家賢被搜出兩部電話內的WhatsApp訊息。

法官陳慶偉關注，13名被告承認的版本列明各人於2020年7月至2021年1月沒有案底，涉及時間範圍較短。控方最終更改為截至2021年12月，何桂藍無案底，另外除了梁國雄外，其餘14名不認罪的被告截至昨天均無案底。

控方：開審前犯另案不視無案底

法官李運騰問及，這是否代表法庭應判斷何桂藍擁有良好品格。控方認為假設某人在某案發生後和開審前，干犯另一宗案件，根據相關案例，他不會被視為無案底的人，會影響法庭考慮其可信度和犯罪傾向（propensity），惟李官認為此時不便討論細節。