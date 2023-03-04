錄影口供謄本指民主派「未必一定要癱瘓政府」 區：公民黨稱功能界較難否決財案

【明報專訊】「35+」初選案昨踏入第19天審訊。區諾軒接受辯方盤問，首次透露於2020年3月舉行「沈旭暉35+交流會」，有意出選立法會飲食界的公民黨林瑞華在會上就否決財政預算案表達憂慮。庭上亦披露區諾軒與警方進行錄影會面的謄本，區稱民主派就落實「五大訴求」有不同想法，「未必一定係要服膺於特首下台，或者係要癱瘓政府嘅諗法」。
不同光譜不同想法 一直未釐清
代表公民黨鄭達鴻和社民連梁國雄的辯方資深大律師潘熙，昨日下午開始盤問區諾軒。潘熙稱，區諾軒曾與警方7次錄影會面，談及與公民黨時任主席梁家傑見面。根據錄影口供謄本，區諾軒稱民主派對如何落實「五大訴求」出現爭議，因戴耀廷說法較細緻和具體，惟部分民主派只想讓更多人進入議會，或者在會議主張五大訴求；不同政治光譜者對實踐手段有不同想法，「整件事上面，一路都未有釐清」。區諾軒在庭上確認相關內容。
潘熙問及區諾軒於2020年2月與公民黨會面情况，與會者包括譚文豪、梁家傑、余若薇、陳淑莊和賴仁彪。區諾軒說，無法分辨他們是否公民黨執委，但相信都是黨內重要人物。法官陳慶偉問本案被告鄭達鴻是否在場，區稱不在場。
社民連曾謂涵全民退保不否決
潘熙引述口供謄本稱，區諾軒說公民黨當時對否決預算案提出擔心，因香港中小企食店聯盟召集人林瑞華有意參選飲食界，公民黨議員郭榮鏗則來自法律界，功能組別議員較難「背棄業界」否決預算案。至於社民連，潘熙問假設預算案包涵「全民退保」，社民連會不會否決預算案。區稱，岑子杰和代表梁國雄出席協調會議的陳寶瑩，均表達過類似想法。
20年3月辦沈旭暉35+交流會
此外，區諾軒錄口供時談及林瑞華於2020年6月出席交流會。區諾軒在庭上稱，會議名為「沈旭暉35+交流會」，又澄清他獲警方批准閱覽手機行事曆後，發現會議確實日期應為2020年3月。法庭傳譯員翻譯沈旭暉名字為「Shen Xu Hui」，區諾軒補充沈的英文名為「Simon」。
潘熙接着問，可否說公民黨於2020年對於「無差別」（indiscriminately）否決預算案沒整體立場，區諾軒表示不能武斷回答。審訊下周一續。