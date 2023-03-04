錄影口供謄本指民主派「未必一定要癱瘓政府」 區：公民黨稱功能界較難否決財案

不同光譜不同想法 一直未釐清

代表公民黨鄭達鴻和社民連梁國雄的辯方資深大律師潘熙，昨日下午開始盤問區諾軒。潘熙稱，區諾軒曾與警方7次錄影會面，談及與公民黨時任主席梁家傑見面。根據錄影口供謄本，區諾軒稱民主派對如何落實「五大訴求」出現爭議，因戴耀廷說法較細緻和具體，惟部分民主派只想讓更多人進入議會，或者在會議主張五大訴求；不同政治光譜者對實踐手段有不同想法，「整件事上面，一路都未有釐清」。區諾軒在庭上確認相關內容。

潘熙問及區諾軒於2020年2月與公民黨會面情况，與會者包括譚文豪、梁家傑、余若薇、陳淑莊和賴仁彪。區諾軒說，無法分辨他們是否公民黨執委，但相信都是黨內重要人物。法官陳慶偉問本案被告鄭達鴻是否在場，區稱不在場。

社民連曾謂涵全民退保不否決

潘熙引述口供謄本稱，區諾軒說公民黨當時對否決預算案提出擔心，因香港中小企食店聯盟召集人林瑞華有意參選飲食界，公民黨議員郭榮鏗則來自法律界，功能組別議員較難「背棄業界」否決預算案。至於社民連，潘熙問假設預算案包涵「全民退保」，社民連會不會否決預算案。區稱，岑子杰和代表梁國雄出席協調會議的陳寶瑩，均表達過類似想法。

20年3月辦沈旭暉35+交流會

此外，區諾軒錄口供時談及林瑞華於2020年6月出席交流會。區諾軒在庭上稱，會議名為「沈旭暉35+交流會」，又澄清他獲警方批准閱覽手機行事曆後，發現會議確實日期應為2020年3月。法庭傳譯員翻譯沈旭暉名字為「Shen Xu Hui」，區諾軒補充沈的英文名為「Simon」。

潘熙接着問，可否說公民黨於2020年對於「無差別」（indiscriminately）否決預算案沒整體立場，區諾軒表示不能武斷回答。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者