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被問高才通問責 區嘉宏：做實事盡力改善政策

【明報專訊】本報早前報道，曾因「基因編輯嬰兒」而在內地非法行醫囚3年的科學家賀建奎獲批「高才通」，入境處長區嘉宏其後宣告其簽證無效，勞工及福利局長孫玉菡早前稱審批高才通最後把關者為入境處長。被問及他自己或下屬有否失職及需否問責，區嘉宏昨稱，他們是務實政府，是「一個團隊」，入境處是做實事，若有政策需要調整會即時進行，並會檢視現行政策，有需要改善的會盡力改善，適時通知公眾。

處方早前懷疑有人以虛假陳述獲得簽證或進入許可，被問到賀建奎事件調查進度，區嘉宏稱現正調查不便評論個案細節。至於高才通是否「漏招」，導致未能檢查申請者刑事紀錄，區嘉宏認為高才通短時間推出，有改善之處已即時改善，申請人上月22日起須申報有否刑事定罪紀錄；而處方亦檢視現行人才計劃，周一起要求輸入內地人才計劃等5類計劃須申報案底。他說，若申請人入境目的與申報不同，可被拒入境，若申請時「弄虛作假」會調查，如涉申報失實資料等違法情况，申請人的簽證和入境許可會被註銷。

有稱有逃犯屢出入境 「無實據不宜揣測」

另外，近日一宗刑事案疑犯被指棄保潛逃後多次出入境。被問到事件是否反映通緝制度有漏洞，以及處方會否跟進事件包括翻查出入境紀錄，區嘉宏稱警方正調查案件不便評論，又說若無事實根據不宜揣測。

身分證換領計劃閉幕 舊款仍有效

全港市民換領身分證計劃昨日完結，區嘉宏連同副處長郭俊峯等出席換領計劃閉幕禮。處方稱截至本周二（28日）已簽發逾800萬張新身分證，其中透過計劃下簽發的新身分證有約623萬張，重申現時舊款身分證仍有效，會留意換證進度，現階段未有打算安排宣告舊款身分證無效。

區嘉宏表示，換領計劃期間處方曾到訪全港1000多間安老及殘疾院舍，協助逾9萬名院友提供換證、登記及派送服務，將繼續推廣至合資格院舍，並着未換領者無須急於回港辦理手續，可在返港後30天內到指定的4間人事登記處辦理手續。

相關字詞﹕入境處 高才通 身分證

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