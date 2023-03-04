港聞

港聞二

附近商場食肆：生意升一半 內地客佔半

【明報專訊】高鐵香港段復通將近兩月，政府昨宣布香港段下周六（11日）起逐步恢復長途服務，不少乘客歡迎稱多一個選擇，便利出行。本報記者昨發現，西九龍高鐵站內「美食廣場」已有職員打掃整理。西九高鐵站附近商場人流亦回升，有食肆經理表示，高鐵復通後營業額上升五成，內地遊客約佔整體一半；亦有茶葉禮盒店負責人稱，復通後多了拖行李箱的遊客光臨購買手信，營業額增七至八成。

茶葉禮盒店稱營業額增八成

港人黃小姐自廣州東站乘高鐵回港，她歡迎高鐵恢復長途服務，期待4月1日後能恢復多條來往香港與廣東省外線路，稱「日後旅行不會只有飛機一個選擇，將更方便」。由廈門來港探親的黃小姐則稱，疫情前均乘搭廈港高鐵來港，現時則需於深圳北換乘，不過換乘需時與直達相若，但深圳北來港班次多，故屆時即使廈港高鐵復通，若有合適班次換乘，仍會選擇換乘。

另外，記者昨到西九高鐵站觀察，站內大部分可供堂食的食店仍未營業，「美食廣場」則有數名清潔工打掃，一名員工稱清潔已進行3日。距離高鐵站10分鐘步程的圓方，不少食肆稱高鐵復通後生意顯著好轉。川菜館經理李先生表示，每日營業額較通車前升五成，且內地客顯著增加，約佔每日食客一半。一間日本料理店的職員稱，去年12月每日營業額約2萬至3萬元，現時可達5萬元，4月高鐵全線復通後生意或可恢復到疫前水平。

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