高鐵下周六重開長途 票價高於疫前 班次恢復至七成 4．1復運粵外站點

港鐵：因應全國高鐵已調整票價

高鐵下周六起恢復往來潮汕、汕頭和肇慶東3個站點，相關路線可到達11個中途站（見表）。據最新列車時間表，每日有4班車以潮汕為終點，汕頭及肇慶東各一班，與疫前一樣。運輸及物流局長林世雄昨解釋，因往廣東省外長途站點要較長時間回復，首階段先開通較易處理的省內路線。

恢復潮汕汕頭肇慶東站點

港鐵昨亦公布高鐵長途線最新票價，本報對比2019年7月票價，發現重開14個站點票價均升。高鐵票價以人民幣釐定，再按該月匯率換成港元發售。按稅務局資料，2019年7月每百港元平均兌約87.2人民幣，而今年3月3日匯率約87.8人民幣。以此推算，撇除匯率高鐵票價本身有一定升幅，汕頭加最多，由218港元加至255元，肇慶東加最少，加2元至278元。

翻查立法會文件，香港西九龍站與各長途站點之間票價釐定方法，是將內地路段票價（即該站點往廣州南或深圳北）與香港路段（即廣州南或深圳北往西九龍站）票價相加。按港府與中國鐵路總公司簽署的備忘錄，兩地營運者調整價格時應考慮兩地綜合消費物價指數變動、工資指數變動、營運開支等，任何一方提出調整路段收費須共同協商。

赴廣州東頭班減兩站 廣州南頭班提早

另外，下周六起短途車亦調整，除了加班，每日首班北上往廣州東的班次將不停福田和東莞兩個中途站，行車時間將由102分鐘縮短13分鐘至約89分鐘； 而首班由廣州南往至西九龍的班次亦提早1小時於早上7時05分開出，抵達時間提前至8時14分。

對於高鐵票價上升，立法會議員張欣宇稱，長途票價與全國高鐵路線價格掛鈎，相信因近年國家鐵路持續擴張發展故上調收費，而高鐵非日常交通工具，市民只偶爾用於出行，影響不大。惟他對為縮減廣州東行車時間而不停福田站的安排感失望，因西九龍往福田站僅10多分鐘，本應可憑「快」分流一定數量的東鐵線過境乘客。

實政圓桌田北辰早前建議往廣州東站的首班車及尾班車僅停首尾兩站，否則1小時42分鐘的車程僅快於當年城際直通車的兩小時約20分鐘，不符高鐵定義。現僅減兩個中途站，田昨稱也算有回應訴求故「收貨」，惟保留東莞站、減深圳北站更理想，因不少商人在東莞設廠；單減深圳北料已可快至少10分鐘，但估計當局考慮到深圳北站會有不少內地客上車，亦需遷就內地需求。

政府昨稱，截至2月底高鐵每日乘客量平均超過2.3萬人次，單日最高近4萬人次。疫前2019年3月高鐵每日乘客量約為49,467人次，對於高鐵全面復運後客量何時可回復疫前，林世雄相信如高鐵網絡可達更多地方，旅客感受到方便，客量會大增。