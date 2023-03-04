為學童打混合疫苗未正確稀釋 防護中心一醫護停職

稱無嚴重反應 未答超出程度

衛生署疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，MMRV屬減活疫苗，注射弱化病毒到體內增生，外國文獻顯示注射較高劑量增加發燒、針口紅腫或痛楚的嚴重程度，一般不會引起嚴重問題，毋須擔心。

防護中心昨日表示，當日為逾230名學童打針，其中約110人接種「麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗」（MMRV疫苗），同日核對紀錄，發現MMRV疫苗劑數紀錄出現偏差，其後揭發事件。受影響學生分別為6歲男童及7歲女童，防護中心翌日聯絡校方及相關家長，並發現事故涉人為錯誤，已暫停涉事人員職務。至於其中一名學生接種劑量較正常超出多少，衛生署稱無補充。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，MMRV本身為白色粉末，一般以「清毒注射水」溶解稀釋，不同牌子稀釋量不同。他稱該校當時正同時接種多於一款疫苗，不排除涉事醫護記錯另一款針稀釋量，且無額外醫護再三核對。他提醒到校接種應分開不同疫苗接種地方，最好同一批醫護處理同一款針，減少調亂風險。