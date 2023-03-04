小學40童急性腸胃炎 衛署：爆「諾如病毒」非食物中毒

校方促活力午餐化驗飯盒

食環：不涉食物中毒無跟進

九龍塘基華小學前日向家長發通告，稱有44名學生出現嘔吐及腸胃不適而不能上課，校方已要求全校學生於周四周五戴口罩上學，已按防護中心指示加強清潔和消毒，及要求「活力午餐」化驗周三（1日）的飯盒。「活力午餐」所屬大家樂集團昨日發聲明，引述防護中心稱已排除食物中毒。食環署口頭回覆稱，由於防護中心調查不涉食物中毒，即使校方要求飯商檢驗飯盒，食環署及食安中心亦無跟進事件。

學童周二課室嘔吐 同層漸現個案

衛生防護中心昨天傍晚公布，該校再多13名6至7歲學童出現急性腸胃炎，均現嘔吐和肚瀉等，全部情况穩定，累計40人受影響；最先發病學童於周二（2月28日）嘔吐和腹瀉，同日在課室嘔吐，向私家醫院求診後證實對諾如病毒呈陽性，其後兩天同班房及同樓層鄰近班房陸續有學童現病徵，其他樓層未見爆發。

防護中心續稱，確認受影響學生並無進食共同食物或飯盒，調查顯示是諾如病毒引致爆發，已排除食物中毒，又稱視乎學校消毒有效程度，受影響學童或增加。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，諾如病毒引起的嘔吐是爆發式（explosive），最先發病學童的同班同學或受空氣傳播，其他班別學生或觸摸受污染物件傳播，相信足以排除食物中毒。港大兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強稱，學生逐步恢復正常社交，且剛解除口罩令，料短期內將現更多急性腸胃炎個案，提醒家長應教導子女進食前、如廁前後洗手，如現肚瀉或發燒則在家休息一周。

朱國強認為，防護中心應一早披露詳細資料，解釋為何與飯盒無關，又稱近日短時間內大批學校正尋覓新飯商，不少學校感困難，冀教育局了解市面有哪些供應商、制訂名單，並定期抽驗飯盒。