專家料地盤投保逾億 倘不夠賠業主承擔

恒星樓走廊現燒焦棉被玩偶

天台太陽能板疑被硬物砸裂

消防處昨表示，因前晚天氣乾燥及有強風，火屑被吹向附近5幢大廈，其中兩廈的天台家具起火，消防將火救熄。恒星樓11樓有單位被波及，本報記者昨午發現，該層走廊放有被燒焦一角的棉被及玩偶等，地面有不少積水，消防亦到場了解。該層住戶Sobha稱，棉被昨凌晨由消防員從後樓梯搬至，自己所在層數無起火或冒煙，未知棉被如何起火。

恒星樓天台滿地燒焦物及碎石，部分散落在高層單位的冷氣機頂，天台的太陽能板疑被硬物砸至破裂，表面有小量燒焦物及碎石。連接天台的19樓走廊放置10多支燒焦棚竹，地上有大灘黑色積水。

羅少雄表示，所有建築地盤均會購買建築工程綜合保險，並額外購買第三者責任保障。他指出，一般地盤投保額逾千萬元，涉事地盤面積大，加上接近市中心，附近亦有多幢建築，估計地盤投保金額超過1億元，未能估算今次索償額，形容「應該會相當龐大」；若投保金額不足，未能覆蓋所有索償，業主須自行承擔餘下索償。