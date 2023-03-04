火屑漫天「拍窗」 居民有家難歸 或拖篋落街或酒店過夜 「成間麥當勞都係街坊」

恆星樓與起火地盤僅行人路之隔，居民馮先生昨日表示，前晚約11時許乍見「成個天紅晒」，火屑四飛，更不時聽到爆炸、炮仗聲，「估唔到無端端起火，仲要咁近」，已收拾行裝準備離開，但其大廈無起火及無人通知疏散，決定留在安全地方。他說消防員「其實都好危險，啲火屑係撞落佢哋度」。本報一名記者昨天凌晨採訪期間被火屑「焫着」衣物，留下約5毫硬幣大小的破洞。

恆星樓居民時聞爆響

記者衣物被火屑燒穿

恆星樓15樓住户曹先生稱，當晚突然聽到放炮仗的聲音，覺得不對勁，從窗口看到起火大廈滿是火光，漫天火屑從高層飄下。他說，當時僅低層住戶被疏散，但由於感害怕，故與室友自行離開，其後大廈被封鎖不能進入，遂花數百元在附近酒店過夜。恆星樓居民梁先生昨稱，前晚因封鎖未能回家，昨即趕回家察看寵物安危。

半島大廈住戶聞𤓓味 「煙好犀利」

街坊陳女士稱，前晚因大廈遭圍封，只能帶隨身物品到麥當勞休息，「成間麥當勞都係我哋啲街坊，有啲拖埋喼」，後獲安排至梁顯利社區中心，但無法洗澡，未知家中有否損失，「有都冇辦法，都係天災」。街坊余太說，見到有火屑飄落至大廈天井，「好大火，好大嚿咁跌落嚟」，部分更跌在冷氣機上，一度燃燒。

半島大廈住戶陳先生稱聽到爆炸聲及聞到「𤓓味」，「煙好犀利、啲火焰係咁飄吓飄吓」，一度離家暫避。同在附近居住的Budhrabi說，昨晚從地鐵站回家時已嗅到燃燒氣味，目睹火舌四散，昨在街上流連至清晨才回家。起火大廈亦變成「景點」，不時有途人好奇張望及「打卡」。杜先生與女友於附近用膳，得知起火後特意到火場外了解，稱既震撼又害怕。