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2023年3月4日星期六
港聞二
48層地盤燒通頂 消防：人手搬泵滅火 現場僅「臨時消防設備」 研專組改善工地防火
設最低防火裝置「不難」 專家：有承辦商「趕工」拒做
火屑漫天「拍窗」 居民有家難歸 或拖篋落街或酒店過夜 「成間麥當勞都係街坊」
專家料地盤投保逾億 倘不夠賠業主承擔
高鐵下周六重開長途 票價高於疫前 班次恢復至七成 4．1復運粵外站點
附近商場食肆：生意升一半 內地客佔半
被問高才通問責 區嘉宏：做實事盡力改善政策
小學40童急性腸胃炎 衛署：爆「諾如病毒」非食物中毒
為學童打混合疫苗未正確稀釋 防護中心一醫護停職
盼從制度改革公私協作 推動私院收公院病人 盧寵茂冀套餐式收費推至其他私院
養和東區醫療中心 2025年轉正規醫院
否認超市偷凍肉水果 女警候審禁離港探親
錄影口供謄本指民主派「未必一定要癱瘓政府」 區：公民黨稱功能界較難否決財案
何桂藍截至2021年末無案底 官關注算否「擁良好品格」
休班警撞斃鐵騎士危駕罪成 官批漠視限速
官指檢控延誤減刑 18歲男非法集結囚5月
機場檢130公斤鴉片 20年最大宗
申入台遭拒 方國珊質疑政治審查 料因公開支持「一中」 陸委會：按既有法規政策沒變
垃圾續增憂毁港島紅樹林 環團促南海域劃保護區
刀殺街坊裁謀殺上訴 中年漢改判誤殺囚12年9月
潘焯鴻遭工程公司指控誹謗 指帖文暗示施工有問題
尊子漫畫
【Emily】與愛貓分別 「一解相思之苦」 上京開政協會 管牧帶貓公仔作伴
【Emily】港鐵票價機制 A4聯盟製片推銷方案
【Emily】工程師學會西九辦嘉年華 有攤位遊戲玩
【Emily】體育園花展設館 介紹園區綠色元素
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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