養和東區醫療中心 2025年轉正規醫院

質子治療中心7月收病人

同為養和醫院董事的李維文表示，預料位於阿公岩村道3號的養和質子治療中心於7月獲發醫院牌照，屆時將接收首名癌症病人，而毗鄰正用作日間治療及診斷中心的阿公岩村道5號亦已獲城規會批准作醫院用途，正裝修及等待修改地契，預料兩座建築物於2025年全部落成後可作正規醫院，提供200張病牀。阿公岩村道3號雖較早獲醫院牌照，李維文說考慮到規模及附近將有工程等因素，該地於2025年前不會「正式有很多醫院動作」。

養和昨舉辦李樹芬醫學基金會全新標誌牆揭幕禮，以紀念基金會成立60周年。基金會主席、養和醫療集團行政總裁李維達表示，基金會旨在促進醫學教育和輔助醫學研究，如向醫科生和醫學研究生提供研究基金等，並支持醫院提供慈善醫療服務，同時亦會投放在引入高端醫療技術及設備。他強調，李樹芬醫學基金會並不是慈善機構或非牟利機構，而是「擔保有限公司」，利潤必須投入至所經營業務的未來發展。

基金會除了開設護士學校，亦為港大和中大的5年級醫科生提供實習機會，亦為在職醫生提供專科培訓和臨牀實習機會，協助他們取得專科資格。醫衛局長盧寵茂昨出席揭幕典禮後說，養和醫院一直通過李樹芬醫學基金會參與醫護人員教育，籲基金會「繼續加把勁」支持政府相關政策。