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警破兩詐騙集團拘13人 有少年校內招兵

【明報專訊】警方前日搗破兩個涉及「猜猜我是誰」電話騙案及釣魚訊息的本地詐騙集團，以「以欺騙手段取得財產」拘捕10男3女（15至56歲），共涉及41宗案件，總損失超過140萬元。警方透露，有15歲少年收取1500至2000元報酬，上門收取受騙長者騙款，再在學校招募高年級學生加入。

涉41案 140萬元

警方稱，釣魚訊息騙案集團假冒電訊集團會員平台發出「積分到期」信息，誘使市民點擊與官方網站相似的可疑連結，登入及換領獎賞，藉此盜取信用卡資料及一次密碼。騙徒其後將有關資料輸入電子錢包，以約500元一次的報酬僱用車手購買金器及手提電話等容易變賣的物品。行動中警方共拘捕8人，包括集團主腦，懷疑他們與去年12月至今年2月的35宗騙案有關，涉款67萬元。

另一個集團涉及「猜猜我是誰」騙案，騙徒會致電長者，訛稱其子女被捕及需保釋金，再招攬青少年上門收款，存入加密貨幣找換店、找換機。警方調查發現，集團涉及6宗案件，事主分別64至89歲，被騙去2萬至40萬元不等 ，共涉款75萬元。警方拘捕學生、廚師及倉務員共5人（15至52歲），分別負責招募年輕人加入、上門收款及聯絡事主，部分人有黑社會背景，其中兩人已被起訴，另3人獲准保釋。

東九龍總區重案組總督察許諾表示，去年釣魚訊息騙案達1417宗，較前年升四成，「猜猜我是誰」騙案更有1540宗，升幅達3倍，重申騙案為嚴重罪行，年少無知非籍口，呼籲切勿以身試法，如有懷疑可下載警方「防騙視伏APP」或致電防騙易熱線18222。

相關字詞﹕電話騙案 騙案

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