網店「尿片期貨」價格糾紛 客促退款 海關跟進

海關證實接獲相關舉報並跟進，如發現違反《商品說明條例》情况，會採取適當執法行動。消委會稱，本月首兩日共接獲13宗有關尿片的投訴，不評論有關個別商戶投訴。該會稱，就該商戶有否違反商說條例，須視乎其他因素，包括銷售時作出與差價有關的陳述、是否遺漏或隱藏加差價的可能、消費者是否因此被誤導等。

客：店原稱補「定額差價」 近日差價加

Baby-clan為本地親子網站，主要售賣日本尿片等嬰孩產品，所售尿片較市價低，吸引不少家長以預繳方式買套票。據其網站介紹，客人可使用優惠價買套票服務，購貨時可使用指定套票數目代替現金付款，某些指定貨品或需補上差價，並在條款細則約束下提供回購服務。

該店本月1日及5日起分批調整部分尿片差價，有加有減，按其清單，細及中碼尿片均減差價，加價均來自大碼尿片，其中一款差價由10元增至18元，增幅達80%。顧客梁太向本報稱，店方曾表示會固定差價，現時加差價的做法變相令所有持套票者均需「硬食」新差價，「如果我90元買張套票，加完（差）價，分分鐘仲貴過出面買」。

梁太說，店方曾稱套票價按日圓升幅調整，曾達80至90元高位，自日圓下跌後回落至60元，目前最新是58元。她稱自己亦有溝貨，現持有數十張套票，最貴70元買入，當初是希望鎖定價格才預繳買套票，她要求店方原額退款或取消向舊客加價。

促退款群組1700人 店稱一年不再加

Baby-clan曾在facebook稱「一早講咗有加有減㗎喇……就玩爛個遊戲佢啦，唔計喇， 一律再加」。連日來大批客人在該店facebook留言投訴，並成立「BC套票苦主」群組，截至昨晚10時達1700多人。該店昨再發文稱明白舊客訴求，保證一年內不會加差價，並推出「BC Credit」，經審核後每張套票可退回相等於8元的現金券，可在下次消費時使用。本報昨曾致電該店及以電郵查詢回應，尚待回覆。